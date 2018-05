Regidores exigen más dureza en concesiones para pensiones

Culiacán, Sinaloa.- Regidores coincidieron en que Grúas Culiacán no puede seguir otorgando el mal servicio de resguardo de unidades motrices como lo ha venido haciendo. Más de 60 usuarios de la pensión a los que les desmantelaron o robaron sus unidades han interpuesto denuncias en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pese a las quejas, el concesionario no ha respondido por los daños.

Con respecto al anuncio que hizo el alcalde Antonio Castañeda Verduzco acerca de que se buscará la aprobación de los regidores para sacar una convocatoria para una nueva pensión, el edil por el PAN, Miguel Ángel Díaz, dijo estar a favor de que no haya una, sino 10 pensiones más. Indicó que entre mayor sea el número de estos lugares, los concesionarios estarán obligados a prestar un mejor servicio.

Además de que se tiene que hacer un reglamento de operación sobre estos lugares porque no existe, y en la actualidad no se sabe hasta dónde puede llegar el Ayuntamiento. Exige que se haga un checklist en el cual se detalle en qué estado reciben las unidades las pensiones.

Estará vigilante

Por su parte, el regidor por Morena, Irán Zazueta López, aseguró que estará vigilante para saber quiénes son los interesados en la nueva concesión de la pensión y no permitir que Grúas Culiacán meta a un prestanombres.

En su caso dijo que investigará quiénes son los dueños de los terrenos en donde se prestaría el servicio. También pedirá que la concesión sea otorgada solo por 5 años porque de esta manera podrán estar atentos si el particular está cumpliendo con los reglamentos y, de no hacerlo, se podría cancelar la concesión.

Para el regidor, lo más viable es que la nueva pensión fuera del Ayuntamiento, ya que de esa manera los ciudadanos tendrían más posibilidades de no perder las unidades por no tener para pagar la pensión, cuyo servicio de resguardo es muy caro. Reprochó que a los ciudadanos afectados por robos de unidades no se les haya cubierto los daños.

Que se le retire

Por su parte, el regidor por el PAS, Alejo Valenzuela, se pronuncia por que se le retire la concesión de una vez por todas a Grúas Culiacán por no responder por los daños.

Además, calificó como burla que choferes con las grúas hayan desfilado el primero de mayo sabiendo que no se ha respondido a los afectados y que algunos de ellos andaban protestando en el desfile.