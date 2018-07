Reducir índices delictivos es la prioridad: Hernández

Culiacán, Sinaloa.- Dentro de las prioridades del secretario de Seguridad Pública del Estado, general Inocente Fermín Hernández Montealegre, está reducir los índices delictivos, fortalecer todas las áreas de la dependencia y trabajar en una mayor coordinación con todos los niveles de gobierno.

Lee también: Piden tomar en Cuenta a la ciudadanía

En su presentación ante los medios de comunicación, el general brigadier diplomado del Estado Mayor, destacó que viene a Sinaloa a trabajar de forma fuerte para combatir todos los delitos del fuero común que adolecen a los sinaloenses, y se le pondrá especial atención al robo de vehículos, al hurto en casas habitación y transeúntes, sin descuidar lo demás.

Adelantó que se realizarán acciones para cambiar la percepción ciudadana en cuestión de inseguridad.

Lee también: PRI y PAN proponen quitarle facultades a la Jucopo

Cambios

Con su llegada a la Secretaría de Seguridad no se tiene contemplado realizar cambio de personal porque esto, en vez de ayudar, debilita al remover la gente que sabe, además de que conoce la gran capacidad que tienen algunos para desempeñar sus funciones.

Hernández Montealegre expuso que seguirá el convenio con la Policía Militar, que se reforzará con la llegada de más de 3 mil elementos al estado. Todos ellos tienen capacitación sobre las labores que realizan las policías y trabajarán en coadyuvancia.

En su caso, el general comentó que no dará plazos para que se vean sus resultados, y será la ciudadanía la que lo esté evaluando. Dijo estar abierto para escuchar propuestas y a compartir información con los medios de comunicación. Sobre las cámaras de videovigilancia, implementará acciones para evitar que se las sigan robando.

Como parte del programa de trabajo, mañana se reunirá con los secretarios de Seguridad Pública de los municipios, para conocer sus necesidades y de esa forma poder trabajar de forma más organizada.

Espionaje

Fermín Hernández aseguró que los activistas y periodistas deben estar tranquilos porque no viene a Sinaloa a realizar trabajo de espionaje, que nunca ha hecho.

El recién nombrado secretario de Seguridad ha sido señalado en diversos reportajes de haber operado el software de espionaje Pegasus, adquirido por la Procuraduría General de la República en 2014, con el cual, se acusó que se espió a periodistas y activistas.

“Yo les digo señores, si hubiera espiado como dice (un reportaje) yo no estuviera en cargos públicos. Me anduviera escondiendo, y aquí estoy, tengo entendido que hay un seguimiento que conformó un grupo de diputados y senadores para darle seguimiento a este caso, aquí estoy dando la cara, no tengo ningún temor”, declaró.

Al estar como titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) se hicieron adecuaciones al equipo Pegasus y él firmó y ese fue su gran pecado.

En el Cenapi estuvo un año y seis meses, y antes de él estuvieron cuatro o cinco titulares.

En el caso de la Operación Cóndor que se realizó en los años 80 en la zona serrana de este estado, con el fin de combatir el narcotráfico y del cual hubo una gran cantidad de denuncias ciudadanas, explicó que él sí participó, pero era subteniente, y en su contra no hay una sola investigación.