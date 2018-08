Surge iniciativa para buscar transparencia y seguridad

Culiacán, Sinaloa.- Exige tus derechos es una iniciativa impulsada por Alejandro de la Garza Flores, a raíz de los robos y violencia que es víctima la ciudadanía.

El proyecto consiste en acceder a la plataforma www.exigetusderechos.mx y las personas que han sido víctimas de incidentes violentos en los últimos meses, o simplemente no estén conformes con la seguridad, puedan realizar su denuncia. Cabe señalar que a cada queja se le dará seguimiento y De la Garza buscará audiencia con el titular de Seguridad Pública Municipal, para documentar cada uno de los casos, hasta obtener un resultado.

¿Cómo surgió?

En entrevista para EL DEBATE, Alejandro de la Garza señaló que esta iniciativa surgió debido a la necesidad de exigir sus derechos como persona, ya que en el transcurso de ocho meses sufrió el robo de dos automóviles y en dos de sus negocios, por lo que rápidamente interpuso la denuncia, aunque fue como si nada hubiera pasado ya que hasta el momento los avances en la investigación han sido nulos.

En ese sentido señaló que cada persona inconforme con los cuidados por parte del gobierno, debe alzar la voz y exigir sus derechos. Actualmente, en la plataforma se han registrado alrededor de mil personas y cada día se unen más. “Somos culpables porque nosotros queremos, porque nos dejamos y somos ciudadanos rectos y hacemos las cosas como deben de ser”, refirió.

Exigir derechos

De la Garza dijo que como ciudadanos es indispensable exigir los derechos a los que por ley corresponde, ya que por eso se paga impuestos. Recalcó que la culpabilidad no es de los ladrones, sino de parte de las autoridades que no realizan nada para mejorar y no dan respuesta a las necesidad y seguridad de los habitantes.

El objetivo principal de la organización es que cada día se unan más personas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y dejar una ciudad más tranquila para los futuros ciudadanos; además, se pretende evidenciar el mal manejo de recursos y el mal trabajo de las autoridades.

Próxima reunión

En los próximos días, el líder de la organización buscará tener una reunión con el secretario de Economía, para ver de qué parten los presupuestos para las dependencias del municipio y del estado y empezar a ejercer presión de forma activa y positiva, para ver de qué manera se ponen las pilas las autoridades.

Asimismo, los participantes buscarán tener reuniones con las autoridades de Seguridad hasta que les den los resultados esperados.