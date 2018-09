"Nos quedamos en casa, el agua nos llegaba hasta el pecho"

Culiacán, Sinaloa.- "Tres señores andaban rescatando a las personas que nos quedamos varadas en nuestras casas, el agua nos llegaba hasta el pecho, mi esposo está muy preocupado por nosotros, y me siento muy triste porque todo se mojó y no pude traerme a mi mascota conmigo porque no había espacio", comenta una de las personas afectadas del Fraccionamiento Valle Alto, el cual sufrió inundaciones por las lluvias torrenciales que afectaron a la ciudad de Culiacán el día de hoy.

Quien nos compartió su testimonio, tiene alrededor de cinco meses de embarazo, y al momento de ser rescatadas, estaba acompañada por una madre de familia, quien traía a su bebé tres meses de edad en brazos. No podía esconder su tristeza, sus ojos estaban rojos de tanto llorar.



Ellas estaban en el interior de las instalaciones de la iglesia San Josemaría Escrivá de Balaguer, en Valle Alto, que funge como albergue y a la cual acudieron cientos de personas que tuvieron que salir de casa y refugiarse en ella.

Foto: EL DEBATE



Entre los afectados se encontraban familias enteras, las cuales en el transcurso de la mañana no dejaban de acudir. Llegaban como podían, cruzando la corriente con lo más necesario, ropa para los niños, pañales, leche, comida, y los que realmente pudieron, llevaron a sus mascotas.



En el grupo de Facebook 'Vecinos Valle Alto', se quejaron que las autoridades no han hecho nada por solucionar el problema del dren de Bacurimí, y que ya es la segunda vez que pierden sus cosas de valor.