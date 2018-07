"Estamos dispuestos a colaborar con el gobernador"

Culiacán, Sinaloa.- En la nueva geografía política de México será uno de los personajes más importantes de Sinaloa. Egresado de la Escuela Superior de Agricultura, se ha especializado en el cultivo de la papa.

Lee también: Roban cámaras de seguridad en la colonia 10 de Mayo

Su relación con la praxis política no le es ajena. Se denomina un hombre de pensamiento y de principios, y considera que la política son varias conversaciones en la búsqueda del bien común. Se trata de Jaime Montes Salas, quien ganó la elección en el Segundo Distrito Electoral (Ahome), pero fue nombrado coordinador estatal de Programas de Desarrollo en Sinaloa por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Jaime Montes Salas.

Lee también: Sector salud de Sinaloa trabajará como uno solo

Como diputado federal electo entrará en funciones el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, solicitará licencia para tomar las riendas del nuevo cargo en Sinaloa. En la Cámara de Diputados asumirá su suplente, Carlos Iván Ayala Bobadilla, un mochitense a quien considera preparado y que hará un excelente papel como legislador.

A unos días de recibir el nombramiento que algunos han llamado de «superdelegado» (porque podrían desaparecer delegaciones federales en la entidad), por el cual solo se ríe y dice que es un chiste, Montes Salas habla con EL DEBATE sobre los proyectos y el panorama político que viene para Sinaloa, principalmente con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuál será la agenda para Sinaloa?

Se está construyendo la agenda de trabajo, la agenda legislativa y la agenda política. Todo será en armonía con quienes están al mando ahorita del gobierno. Vamos a tener un absoluto respeto. Vamos a hacer una etapa de transición armoniosa, respetuosa y bien analizada.

En ese sentido, ¿qué pasará con las delegaciones del gobierno federal en la entidad?

No sé todavía qué se vaya a quitar y qué se vaya a quedar de las delegaciones, pero sí lo debemos de hacer con mucho detenimiento, sobre todo respetando los derechos de los trabajadores.

No habrá un despido masivo, como está pensando la gente. Aún no se establece cuáles se quitan. Se está analizando la duplicidad de trabajo, todos los costos, qué conviene. No van a quedar todas, tampoco se van a quitar todas. Vamos a utilizar toda la infraestructura, la mejor que haya, para eficientarlas.

En cuanto a la Sedesol, donde están todos los programas sociales, como el 65 y Más, ¿qué hará?

Pudiera ser que esa fuese una de la más analizadas para que nos prestara toda su infraestructura y de ahí desarrollar todas las coordinaciones en cada estado.

Jaime Montes explica a periodistas de EL DEBATE los proyectos que vienen para Sinaloa.

¿Se sumará a ese personal?

Es muy posible que sí. Cuando menos no los vamos a atropellar porque entonces cometeríamos lo mismo por lo que estamos combatiendo: las injusticias. No vamos a hacer eso. Eso nos dijo el señor presidente electo, nuestro señor líder: que tuviéramos mucho cuidado con el respeto de todos los derechos de los hombres y las mujeres de México.

Desde su nuevo nombramiento (coordinador estatal de Programas de Desarrollo) ¿ha mantenido encuentros con la clase política del estado o con empresarios?

Todavía no porque tengo tres días que llegue aquí, pero ya tuve una reunión con el Consejo de Ancianos Indígenas. Vamos a tener una dedicación especial con los que menos tienen. ¿A quién le debemos más? Históricamente le debemos más a los pueblos originarios porque ellos eran y son los dueños de donde vivimos; traemos rasgos de sangre de ellos en las venas.

¿Esos serán unos de los temas prioritarios?

Los prioritarios serán todas las personas de la tercera edad. Y dijo el líder: «Así nos quedemos sin camisa, vamos a cumplir lo que prometimos en campaña y vamos a empezar por los de la tercera edad». En segundo lugar, estarán los jóvenes, y luego todas áreas, como el rescate al campo.

¿Cuál será la relación con el gobernador y con alcaldes?

La mejor que se pueda. Si tuviera ahorita un encuentro con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ¿qué le diría?

Saludarle y decirle que estamos dispuestos a colaborar y a construir; ir de la mano apoyándonos. Necesitamos apoyarnos todos. Siento que ya no tenemos colores porque él es gobernador de todos los sinaloenses y tiene que tomar en cuenta la opinión de to-dos los sinaloenses. Y yo también trabajaré para todo el estado. Yo lo invitaría a que se sume a nuestro proyecto en todos los sentidos, y no creo que tengamos algún problema.

¿Cuál será la relación con los empresarios?

En este modelo de gobierno serán los más beneficiados porque desde el momento en que no les vamos a exigir ni «moches» ni caer en corrupción, ellos van a estar encantados. Muchos nos han dicho: a mí no me des, nada más déjame trabajar. Además de dejarlos trabajar, los vamos a ayudar a que trabajen, a que desarrollen sus empresas. Estamos buscando un país próspero, y para que prospere tiene que haber libertad empresarial, todo con límite y respeto a la ley.

¿Ya habló con los agricultores del sector social, que son los más perjudicados a la hora de vender sus cosechas y que toman carreteras, casetas, como un medio de presión al gobierno?

Sí. Ya no habrá eso. Es nuestro objetivo: que no haya tal disgusto de la sociedad que tengan que tomar una carretera para llamarnos la atención de que tengo que cumplir con mi obligación.

¿Qué apoyo especial tendrán esos productores?

Se establecerá un precio de garantía para que de ahí se derive toda la seguridad social agrícola.

¿Se volverá al esquema de Conasupo?

Es posible que sí. Se va a llamar de otra manera. Intervendrá en asuntos de regular el mercado, que es una obligación de cualquier Estado del mundo, y le dará seguridad a los productores y le dará una calidad al consumidor. Vamos a comprar el maíz que sobre, y nosotros mismos vamos a importar como Estado el que falte. Vamos a establecer mecanismos muy cuidadosos de importación.

Con su nuevo cargo, ¿los apoyos estarán cargados más hacia el norte por ser usted de Ahome?

Es una zona altamente tecnificada, altamente productiva. Si se va a apoyar con base en la producción, acá se vienen los proyectos. Lo que habría que preguntarse ¿en manos de quién están?, y buscar una armonía y una dirección de los recursos y se aplique más equidad. No venimos a apoyar a ningún grupo ni a ningún sector, venimos a hacer institucionalmente bien las cosas.

En el norte hay dos proyectos que dicen los empresarios son estratégicos: el gasoducto y la planta de fertilizantes, ¿cuál será el tratamiento?

Se tiene que tener un altísimo cuidado y respeto del medio ambiente. Y ahí donde se construyó la planta, todavía no tengo bien los estudios completos, era un humedal, y lo clasificaron como un agostadero de mala calidad. Si esto es verificado, se tiene que parar la planta, y si es necesario que se construya en otro lado donde no afecte la ecología y la seguridad de los habitantes, se hará.

¿Qué opinión le merece que a los coordinadores estatales de Programas de Desarrollo se les denomine "superdelegados"?

Hay mucha gente que cuenta chistes. Yo soy el mismo que salió de El Vergel a la secundaria de Navolato y a la preparatoria de Culiacán y vine acá en Los Mochis.

¿Cómo armar ese equipo de trabajo y blindarlo para que no se corrompa, para que no robe, porque habrá mucho manejo de recursos?

Tendré y estoy conformando un buen equipo en lo político, jurídico, de información. Es convencerse de que el dinero no es lo que vale. Valen los valores. Eso es lo que uno se lleva: el valor espiritual. Estar bien con el Creador: a Él le deben rendir cuentas todos los días para no marearse al día siguiente.