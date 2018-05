Invitan a jornada para recordar legado de Javier

Culiacán, Sinaloa.- En homenaje a la memoria y al legado del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, del 12 al 16 de mayo se llevará a cabo en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis una serie de actividades relacionadas con el ejercicio del periodismo, como una forma de mantener viva la exigencia de justicia, a un año de quien fuera uno de los fundadores de Ríodoce.

Así lo destacó Andrés Villarreal, jefe de Información de Ríodoce y amigo cercano de Javier Valdez, quien destacó la importancia de que una vez que ya fue presentado por la Fiscalía Especial el primer presunto autor material de la muerte de su colega ante el juez, esto no es suficiente en tanto no se dicte la culpabilidad de todos los responsables materiales, pero también de los autores intelectuales. Sobre el juicio en particular, Alejandro Sicairos sostuvo que apenas se han dado los primeros dos pasos, pero aún falta mucho que fundamentar por parte de la Fiscalía, por lo que se debe ser muy prudente y no echar campanas al vuelo.

El homenaje a Javier Valdez

Al igual que Andrés Villarreal, Sicairos, también colega y amigo de Javier, y David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano, destacaron la importancia de empatar este movimiento de exigencia de justicia con las actividades que, a manera de reconocimiento y homenaje a quien fuera corresponsal de La Jornada y colaborador de la agencia AFP, le preparan grupos y organizaciones locales, nacionales e internacionales; promotores y defensores de la libertad de prensa, de los derechos humanos y de la participación ciudadana.

Sicairos, integrante de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso Javier Valdez, consideró que el legado profesional de Valdez Cárdenas es ejemplar para el periodismo, para la sociedad en sí misma, pero sobre todo para quienes tienen miedo de escribir historias y sienten que no hay condiciones para hacerlo: "A estas personas creo que en estos momentos hay que animarlas con el homenaje a la obra de Javier, un homenaje que es sencillo, pero que está hecho por organizaciones de periodistas nacionales e internacionales.

Pero sin descuidar lo otro, lo fundamental, que es seguir exigiendo que la justicia se haga plenamente", señaló Alejandro Sicairos, quien destacó que a estas actividades se sumen periodistas de la talla de Carmen Aristegui y Alejandro Almazán.

Reconocen a Javier en Guadalajara

Alejandro Villarreal, quien compartió amistad y la redacción de Ríodoce con Javier Valdez, participó este jueves en la Cátedra Abierta Javier Valdez, organizada por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en donde también participó el periodista Alejandro Almazán:

Es una forma de tratar de contribuir a mantener esta defensa de la libertad de expresión, como lo hizo Javier en su momento.

Mencionó que estas actividades que se concentrarán durante tres días en Culiacán son una forma de agradecer el apoyo que han recibido de parte de periodistas, organizaciones y empresas, quienes los han acompañado en esa exigencia de justicia durante este primer año.

Es también una exigencia de justicia para muchos otros casos de desapariciones de periodistas en este país, añadió.

El agravio una sociedad completa

David Moreno Lizárraga, quien junto con Andrés Villarreal y Alejandro Sicairos forma parte la Comisión Ciudadana de Seguimiento al caso Javier Valdez, subrayó la importancia de que la sociedad en su conjunto entienda que crímenes como el de Javier Valdez son un atentado contra todos, en contra de la libertad de expresión en general.

En ese contexto, Moreno Lizárraga reconoció la importancia de la libertad de expresión para una vida democrática, y de que la autoridad asuma su responsabilidad de protección con mayor responsabilidad, congruencia y eficacia.

Dijo que, en el marco de estos eventos, buscan llegar a los distintos grupos de ciudadanos para llevar la reflexión de que el crimen de Javier no es solo un agravio para su familia o para el gremio de periodistas, sino para toda la sociedad.