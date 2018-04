El mejor regalo para Diego este día sería que su mamá regrese

Culiacán, Sinaloa.- Con la inocencia de un niño que apenas va a cumplir 3 años de edad, hay días en que Diego le pregunta a su abuela dónde está su mamá, sin tener una idea del dolor que provoca con esta pregunta.

Asimismo, al ver una fotografía en donde está ese ser que lo llevó en su vientre,dice con amor y cierto: ella es mi mamá.

Este día, el mejor regalo para Diego sería recibir un abrazo y un beso de su mamí, Jhovana Ruiz Castro, quien está desaparecida desde mediados del mes de julio del año pasado.

Al momento de desaparecer sin dejar el menor de los rastros, Jhovana tenía apenas 17 años de edad. Su mamá, Rosario Castro, la describe como una persona de noble corazón que no tenía motivos para irse y abandonar a su pequeño, por esta razón está segura de que fue privada de la libertad.

Detalles

El día que Jhovana desapareció se observó que el conductor de un auto Honda Accord de color rojo, modelo reciente, estuvo durante varias horas fuera de la casa. En la tarde, la joven madre se vistió con un pantalón de mezclilla y una blusa color melón, pues dijo que iría a cenar con una amigas.

Al salir, se subió al vehículo, y desde entonces no se sabe de ella. Su mamá cree que, al salir, el conductor pudo haberla amenazado con hacerle algo a su familia si no se subía, porque de otra manera no entiende por qué esperó tanto tiempo; también que pudo haber conocido a alguien y por eso se subió.

De este caso se puso una denuncia en la Fiscalía, pero las investigaciones no han avanzado y no ha sido localizada. Los investigadores solo fueron en una ocasión a levantar la denuncia, y ya no volvieron.

Su mamá pide que quien tenga información real se comunique al 667 458 1196 y piden que le regresen su mami a su nieto. Hay personas de mal corazón que le han hablado para decirle que está con ellas, pero luego ha detectado que la información es falsa y que lo hacen porque ofrece una recompensa a quien le dé informes de su niña.

Más niños

Al igual que Diego, en la organización Voces Unidas por la Vida hay alrededor de 40 niños que este día no estarán con sus papás o mamás porque se encuentran desaparecidos.

De ellos, cuatro niños sufren la ausencia de ambos padres porque fueron privados de la libertad por comandos armados.

Con el fin de aminorar un poco el dolor de los menores, este día Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de la organización, les hará un pequeño festejo. Sabe que no hay celebración que pueda aminorar el dolor de los niños , pero no quiere que este día pase desapercibido.

No quisieron fiesta

Por su parte, en la organización de Sabuesos Guerreras hay de entre 25 y 30 niños que este Día del Niños sufrirán lo más terrible que un ser humano pueda sufrir: no tener a sus padres porque están desaparecidos.

A ellos no se les hará festejo porque se les preguntó, y no quisieron, explicó María Isabel Cruz.

La titular de este colectivo indicó que los niños tienen la esperanza de que sus papás regresen y dijeron que deseaban estar en sus casas para recibirlos. El dolor con el que viven los menores de edad es grande y muy triste, algo que no se le desea a nadie, dijo María Isabel.