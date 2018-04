Sindicato cobra a jornaleros, pero no los ayuda

Culiacán, Sinaloa.- Los pesos a la semana se les está descontando a los jornaleros agrícolas, recursos que van destinados al sindicato de la CTM, el cual no hace nada por ellos, dijo Jorge López Hernández, de la Asociación de Profesionistas Indígenas.

Tan solo a la sindicatura de Villa Juárez cada año llegan alrededor de 100 mil trabajadores del campo. Si a cada uno se le descuenta 2 pesos por semana, se está hablando de 200 mil pesos, y al mes son 800 mil los que entran al sindicato.

Si una persona se enferma, la CTM no le brinda apoyo, no paga su funeral ni gastos de traslado, por lo que no entienden porqué les descuentan.

Esta situación ya la conocen en la Secretaría del Trabajo, en donde les dicen que así está el acuerdo con la CTM, pero los trabajadores, cuando vienen de sus pueblos, desconocen que están sindicalizados, además de que no les sirve de nada pertenecer a este sindicato que no lucha por sus derechos, pues no les dan copia o documento alguno en donde les informen que están sindicalizados.

Sin datos

En la poca información que hay de este sindicato en internet figura Gonzalo Figueroa Carrillo como líder sindical; sin embargo, de acuerdo con jornaleros, nadie lo conoce, y todo indica que no va a los campos.

Han sido muchos los casos en los que el trabajador muere, y para llevarlo a su lugar de origen se hacen cooperaciones, se le pide apoyo al gobierno u otras dependencias; pero el sindicato no apoya.

En la actualidad, de acuerdo con el líder indígena, las condiciones de muchos trabajadores del campo están peor que antes. Si se va a Villa Juárez, durante la madrugada se puede ver una gran cantidad de camiones en donde están invitando a los trabajadores a diversos campos, pero les están pagando por día, y con esto nadie se hace cargo de sus prestaciones.

Les cobran caro

Aunque en este tema se deben involucrar los tres niveles de gobierno, a nadie parece preocuparle. Otra de las situaciones que hacen peor las estancias de los trabajadores agrícolas es que les cobran 200 pesos semanales por habitar las cuarterías, las cuales están conformadas por un solo cuarto y muchas son de cartón.

En muchos casos, en algunos sitios hay veinte cuartos, y en cada uno de ellos viven por los menos cinco personas, donde solo hay un baño para las cien personas.

López Hernández indicó que en este tema también debería entrarle hasta la Secretaría de Salud, pero no hace nada.

En sindicaturas como Villa Juárez, donde hay una gran concentración de jornaleros agrícolas, faltan más escuelas, hospitales y programas que lleven a mejorar sus condiciones de vida. En la plazuela es común ver familias completas durmiendo a la intemperie y expuestas al peligro.