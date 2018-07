La familia de José Ángel necesita ayuda, está internado en el Pediátrico

José Ángel era un niño sano y juguetón como cualquier otro que asistía al sus clases de preescolar y disfrutaba mucho de la música y conversar con quien fuera que estuviera a su lado.

Pero un día, el pequeño comenzó a presentar continuos vómitos y dolores de cabeza que no mejoraban con nada, por lo que su madre, Karina Cárdenas, decidió llevarlo al Hospital General de Mazatlán para que lo examinaran.

Después de hacersele algunos estudios, José Ángel fue trasladado con especialistas, los cuáles le dieron a Karina una de las noticias más difíciles que puede recibir una madre: su hijo fue diagnosticado con meduloblastoma grado 4, un tumor canceroso que ataca el sistema nervioso central. Además de esto, presentaba un alto riesgo de sufrir una hidrocefalia.

A partir de ese momento José Ángel, a sus cortos 5 años, se ha sometido a una primera intervención quirúrgica en a que extirparon 60% de su tumor, ha recibido 6 quimioterapias, 37 radioterapias y 10 colocaciones de válvulas.

De acuerdo con su mamá, las primera 9 radioterapias quemaron su esófago, por lo que no es capaz de deglutir ningún tipo de alimento desde el pasado mes de agosto.

Después de un tiempo, en febrero, lograron removerle su tumor y terminó con su tratamiento, pasando primero a vigilancia médica antes de finalmente se dado de alta.

Pero lejos de mejorar, el 18 de mayo José Ángel volvió a caer en un grave estado de salud, por lo que se le sometió a un TAC (tomografía axial computarizada), en la cuál se descubrió un cuadro de hidrocefalia, debiendo ser intervenido en quirófano nuevamente.

Karen se vio forzada a permanecer en el albergue del Hospital Pediátrico de Culiacán al carecer de recursos suficientes para regresar con su pequeño a casa, por lo que solicita la ayuda de la comunidad.

Quisiera que me ayuden para poderlo llevar a su casa a Mazatlán. Desde que se enfermó no ha podido ir por que nos venimos (a Culiacán) y nos robaron todo: refri, tele, estufa, abanicos, está pelona la casa, dijo la mujer.

Madre e hijo enfrentan grandes dificultades, ya que el niño no puede sentarse ni caminar por su cuenta, por lo que debe trasladarlo siempre en carriola y colocarle pañal. Debido a que no puede separarse de su lado, la mujer no ha tenido manera de conseguir los recursos suficientes ni para comprarle alimento.

Es de esta manera que se pide a la ciudadanía su cooperación para ayudar a esta familia afectada por un evento inesperado que ha cambiado radicalmente sus vidas.