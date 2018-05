Un buen lavado de manos puede salvar muchas vidas

Culiacán, Sinaloa.- El lavado de manos en el momento correcto puede salvar vidas, por lo que es muy importante que antes de visitar a un familiar enfermo en el hospital se laven las manos para no trasmitir una infección, informó Jesús Enrique Reyes, jefe del Programa de Seguridad al Paciente.

En un hospital, una omisión de un lavado incorrecto, en los momentos incorrectos, puede hacer que un paciente contraiga una infección, por ese motivo se busca concientizar a la población, pero no solo a la que trabaja en nosocomio, sino también al público en general,para cuando visiten a un familiar, estén consientes de que al no lavarse las manos antes de entrar a saludarlo, como los hospitalizados tienen las defensas bajas son propensos a cualquier infección o bacteria; además, expresó que es muy importante enseñarle a los hijos la cultura de lavarse las manos, no solo antes de cada comida, sino realizarlo en repetidas ocasiones durante el día.

Capacitación

El médico destacó que en un hospital, por lógica, existen muchas bacterias, entonces el lavado de manos correcto es fundamental en todos los casos porque impide que se trasmitan infecciones; aunado a esto, detalló que en el Hospital General de Culiacán se realizan capacitaciones constantes al personal y se revisa que cada área cuente con las herramientas necesarias de sanidad.

Enfermedades

Por su parte, Adolfo Entzana Galindo, jefe de la Unidad Epidemiológica del Hospital General de Culiacán, informó que una buena asepsia ayuda a disminuir las bacterias; las enfermedades más comunes que se presentan son neumonías e infecciones en vías urinaria, por lo que desde el hogar se debe crear consciencia.

Otra de las enfermedades que se puede adquirir es la septicemia, que es una complicación de alguna infección, que se presenta en la persona que tiene algún foco de infección en cualquier parte y se contagia hacia la sangre.

Esta genera una respuesta inmune descontrolada y se contagia hacia la sangre, puede crear una respuesta grave y llegar hasta la muerte.