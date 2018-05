Ratifican candidatura de Lindolfo Reyes por el Panal

Culiacán, Sinaloa.- El candidato de Panal-PRI-Verde por el municipio de Choix es procedente, determinó el Tribunal Electoral del Estado del Sinaloa, esto ante una queja que promovieron integrantes del PT en contra del edil con licencia.

Los quejosos argumentaban que Reyes Gutiérrez, al haber llegado a la alcaldía por otros partidos que hoy no conforman la alianza que lo acompaña, iba en contra de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Si bien la norma establece que toda aquella persona que busque reelegirse o participar en un proceso electoral con un partido del que no llegó al puesto que ostenta debe renunciar antes de la mitad de su mandato, hecho que no sucedió con Reyes Gutiérrrez, pero aplica solo para quienes tienen militancia en un partido, señalaron los magistrados.

Al candidato de Nueva Alianza-PRI-Verde no se le puede negar que participe, ya que no violó la ley porque este no es militante de partido, y la ley es clara en materia de ciudadanos, ellos sí pueden participar en un partido y otro, sin importar que no pertenezcan a la coalición por la que llegó.

Caso Escuinapa

Los magistrados desecharon por mayoría la solicitud que hizo Hugo Enrique Moreno Guzmán, alcalde con licencia de Escuinapa, en contra de la candidata a regidora por la alianza Por Sinaloa al Frente.

El edil con licencia señaló que María Marily Orozco Mata era inelegible porque ella va como candidata por Mayoría Relativa, pero no se separó del cargo que actualmente ostenta.

Sin embargo, determinaron que no procede, ya que no se le puede negar el derecho a votar y ser votado.

En ese sentido, Guillermo Torres votó en contra porque dijo que es un asunto de legalidad, ya que continúa en el cargo y no se separó como lo establecen las leyes locales y los lineamientos emitidos por el IEES.

“Aquí resulta aplicable un criterio más garantista del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y a la maximización del derecho de ser votado en condiciones de igualdad, lo cual no se da si otros candidatos incumplen con la ley al no separarse de los cargos en los términos que prevé la legislación y lineamientos de la institución administrativa”, recalcó.

Si bien reconoció que no se afecta el interés del quejoso, en este caso se está hablando de legalidad, porque es evidente que la candidata no reunió los requisitos para contender. A pesar del voto en contra del presidente del Teesin, Guillermo Torres, los cuatro magistrados restantes votaron a favor.