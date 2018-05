3 de cada 10 llamadas que reciben bomberos son falsas

Culiacán, Sinaloa.- Las llamadas de emergencia falsas ocasionan que se pierda tiempo y se deje de atender una emergencia real, y muchas veces ocasiona que no se pueda salvar una vida.

En el municipio, de cada 10 llamadas que se realiza al Cuerpo de Bomberos, 3 son falsas, informó Guillermo Valenzuela.

El director de Bomberos Culiacán destacó que en porcentajes equivale un 30 por ciento, por lo que provoque limitaciones al salvar vidas, en caso de registrarse una emergencia real, al mismo tiempo que se atiende un falso reporte.

Aunado a esto destaco que las llamadas por lo general son hechas por niños que lo hacen inocentemente.

Emergencia

Cabe señalar que Culiacán solo cuenta con tres estaciones de bomberos, por lo que Guillermo Valenzuela explicó que si hubiera alguna emergencia para el Parque Constitución, se atiende la llamada, y si resulta que fue falsa, se puede quemar alguna casa ubicada en una distancia menor, pero como el Cuerpo de Bomberos se movilizó, no se puede atender otro llamado rápidamente.

Por ese motivo, invitó a la sociedad a ser consciente y utilizar el servicio de emergencias, cuando sea necesario y no prestarse para bromas, ya que si se presenta una emergencia real, pueden hasta perderse vidas.

Disminución

Por su parte, Adán Shinagawa Araujo, comandante de Bomberos Culiacán, explicó que afortunadamente los índices de llamadas falsas han estado disminuyendo, de tal manera que si antes se tenía un promedio de una llamada diaria falsa, hoy se tiene entre 13 llamadas al mes, lo que representa un gran avance gracias a los sistemas y mecanismos de confirmación que se están implementando.

En ese sentido, explicó que gracias a la difusión en medios de comunicación sobre la importancia de no realizar este tipo de llamadas, “desgraciadamente se siguen teniendo, pero ya no en el número que se tenía con anterioridad. Por lo que exhorto a la ciudadanía a crear conciencia y sobretodo una buena cultura, y no realizar llamadas falsas, para que de tal forma que ya no se tenga ningún registro”.

Sanción

Cabe destacar que recientemente diputados y legisladores de Sinaloa aprobaron sancionar con años de cárcel y multas económicas a quien realice llamadas falsas o en tono de broma al número 911.

El documento establece que toda persona que ocasione por error la movilización de los cuerpos de emergencias se le impondrá una sanción de tres a seis meses de prisión, además de 18 a 36 días de multa y entrará en función al día siguiente después de la publicación en el Periódico Oficial del Estado.