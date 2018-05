Llaman universitarios a respetar la autonomía y los derechos laborales

Culiacán.-Miles de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tomaron las calles de la ciudad para participar en el tradicional desfile del Día del Trabajo y en voz de su Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, hicieron un enérgico llamado a respetar la autonomía universitaria, poner fin a la incertidumbre en la que viven los jóvenes y a que se generen certezas a favor de los trabajadores y sus familias.

Desde la explanada del Edificio Central, hasta donde llegó el contingente universitario, el Rector recordó cómo en memoria de los mártires de Chicago, hace 129 años, se asignó esta fecha como el Día Internacional del Trabajo, este movimiento, así como el de Cananea y Río Blanco en nuestro país que generaron conciencia sobre los derechos de la clase obrera y fueron el inicio de una lucha por la dignificación del trabajo, aspiraciones que fueron retomadas por las universidades mexicanas.

Hoy los universitarios decimos no, a cualquier intento de irrumpir en nuestras labores cotidianas, decimos no a las amenazas contra la autonomía y acciones que atentan contra el bienestar de los trabajadores, decimos no a propuestas de reformas verticales que solo confrontan a la población y nos remontan a momentos de inestabilidad y rezago académico, expresó el Rector ante los trabajadores reunidos luego de la marcha.