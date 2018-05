Empresas avícola y porcícola son las causantes de los malos olores

Culiacán, Sinaloa.- Tras varias semanas de estar trabajando para detectar de dónde provienen los malos olores que afectaban a la población de varios sectores de la ciudad, autoridades del Ayuntamiento lograron dar con el origen del problema.

El director de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, Manuel Ochoa Salazar, indicó que las causantes son dos empresas: una avícola, ubicada para la sindicatura de Costa Rica, que descargaba algunos desechos en el dren Chiricahueto, pues cuando lo revisaron se dieron cuenta de que despedía olores fétidos; luego detectaron que una empresa porcícola ubicada en Bacurimí tenía una laguna de oxidación y despedía mal olor al descargar en el dren Cedritos. Y como los vientos dominantes del mar vienen hacia la ciudad, traían la peste.

Sin injerencia

Ochoa Salazar explicó que ya no es competencia del Ayuntamiento la regulación de estas empresas porque esto corresponde a los gobiernos estatal y federal. El municipio solo sirvió como vínculo para apoyarlos en encontrar el origen del problema.

Tras la detección y luego de mandar oficios a las autoridades competentes exponiendo el problema, ya no se han percibido los malos olores, aseguró el funcionario.

En este caso, también dijo que las redes sociales se encargaron de hacer mucha difusión y exagerar el problema porque decían que en todo Culiacán se percibía el mal olor, cuando eso no podía ser porque la ciudad consta de 20 mil hectáreas. Se señaló a una reconocida empresa; pero al ser revisada, se dieron cuenta de que de allí no provenía la peste.

Celebró que Japac y la planta tratadora de aguas negras no fueran causantes del problema.

En este caso, aseguró que la intención del Ayuntamiento nunca fue ni será proteger a ninguna empresa.

Para el titular de Desarrollo Urbano también es un problema que la mancha urbana cada vez va creciendo hacia donde se ubican sitios, donde desde hace muchos años se crían puercos y ganado.

Lo que ocurrió

Hace algunas semanas, por redes sociales se empezó a denunciar que se percibían olores fétidos. Algunos indicaban que la ciudad olía a excremento, y esto fue generando mala imagen.

Tras las denuncias, los gobiernos municipal y estatal se dieron a la tarea de revisar los drenes, empresas dedicadas a la ganadería, avícolas y porcícolas, hasta que detectaron de dónde provenía la peste, y esperan darle rápida solución.