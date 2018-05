Manifestación en contra de las cuotas escolares involuntarias

Culiacán, Sinaloa.- Fernando Rosas presidente de al frente contra la corrupción y altos sueldos de gobierno, indicó que la manifestación es contra las cuotas escolares involuntarias en las escuelas ya que los maestros amenazan a los padres "los maestros están pidiendo desde 500 a mil 800 pesos la constitución marca que la educación es gratuita" expresó, ya que les exigen el pago y de no hacerlo no les entregará los certificados de sus hijos a fin de año.

Asimismo los manifestantes exigen no más gasolinazos y piden al gobernador y al secretario de educación pública a que les solucione el problema , uno de ellos comentó que realizó una denuncia en la Sepyc y no fue tomado en cuenta , ya que los maestros se protegen entre ellos y no dan a conocer sus denuncias en la Sepyc.