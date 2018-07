Reserva ecológica de Baja California afectaría a Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La creación de una Gran Reserva de la Biósfera en el mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano podría poner en riesgo más de un millón de empleos de pescadores de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

La Coalición en Defensa de los Mares de México (Codemar) exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la creación del sitio ecológico con la finalidad de proteger los ecosistemas marinos y las especies, así como garantizar la calidad laboral y próspera de pescadores ribereños.

En un comunicado oficial, el organismo, compuesto por investigadores de todo el país, acusó que embarcaciones medianas y grandes procedentes de Sonora y Sinaloa explotan constantemente dicha zona, ocasionando, supuestamente, graves consecuencias ecológicas para la pesca ribereña local y para el turismo.

El presidente de Canainpesca, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Agrícola en el país, Humberto Becerra, desestimó los señalamientos y la propuesta de Codemar, y aseguró que la aplicación de la misma traería grandes pérdidas alimentarias, laborales y económicas. Especialmente para el caso de Sinaloa, indicó que puede ser "devastadora" porque en la entidad se encuentra la principal industria pesquera nacional.

"Y le va a pegar a todos, atún, sardina, camaroneros, especies alternas de tiburón, de calamar, eso se va a perder; entonces el gobernador debería de estar preocupado por estos temas. Esperamos concretar una reunión con él, es algo muy fuerte", puntualizó.

Estudios incompletos

En entrevista para EL DEBATE, Francisco Ursúa, miembro de la Codemar, explicó que la propuesta parte de la certeza de que la pesca debe de continuar de manera sustentable. Indicó que es parte de los compromisos internacionales que se tienen como país, que contempla que para 2030 todos los países deberían destinar el 30 por ciento de sus aguas a la conservación, y que actualmente esa cifra está en el 24 por ciento, "es un compromiso que México ha asumido y está dando pasos muy significativos, pero tenemos que seguir, y por eso estamos haciendo esta propuesta", aseveró.

Asimismo, explicó que la zona fue elegida para dicho compromiso al ser uno de los acuarios más diversos del mundo. Aún con el llamado a Semarnat, los pescadores y la prensa, la Codemar no cuentan con un estudio elaborado a través de la ciencia en su totalidad respecto a los impactos naturales y ecológicos, "hicimos un resumen, una propuesta gráfica de este estudio que se llama Estudio Previo Significativo, que es el instrumento legal que sirve para que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas someta a consideración de todos los interesados mediante un proceso de consulta para evaluar la conveniencia de decretar una área protegida", explicó.

Francisco Ursúa agregó que tampoco tienen fecha de la entrega del estudio completo, pero será en las próximas semanas.

En relación con lo anterior, Humberto Becerra, de Canainpesca, señaló que la verdadera intención de la propuesta es cerrar todo el golfo de California a la pesca de altamar. Indicó que entre las principales afectaciones estaría la confrontación inminente de pescadores ribereños y pescadores de altamar, seguido por la pérdida de un millón 200 mil empleos en las zonas del noroeste del Pacífico de los estados de Baja California, Baja California sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Explicó que de 1 millón 350 mil toneladas que se produce de captura del mar, excluyendo la acuicultura, el 60 por ciento de la producción nacional se encuentra en la zona de Baja California, «quieren permitir que solo pesquen los pescadores ribereños, eso es algo fuera de lugar porque las embarcaciones menores, sus lanchas son para pescar en la costa, muy a la orilla, por cuestiones de seguridad de la vida en el mar, por cuestiones de condiciones sanitarias, de manejo de productos pesqueros, por cuestiones de que el mar abierto no es para embarcaciones menores, no tienen la tecnología para poder capturar, no hay manera, habría un pérdida de por lo menos el 70 por ciento de esa producción, es una locura», afirmó.

Potenciarían importaciones

Humberto Becerra agregó que ya han mantenido contacto con las autoridades que formarán parte de Semarnat, en el nuevo gobierno federal, quienes les han manifestado que las decisiones no se pueden tomar sin consenso y sin bases solidas de investigación. Se tiene que ver, dijo, cómo se va a justificar, qué opciones de empleo se pueden generar y el impacto económico y de seguridad alimentaria, "si nos quitan esa producción de alimentos que no puede hacer la pesca ribereña, tendríamos que estar importando alimentos pesqueros de otros países con las consecuencias de calidad y las consecuencias en el valor económico", sostuvo.

Jesús Camacho, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras (Conmecoop) indicó que hasta ahora la propuesta que ellos conocen es que el área restringida sería lo que corresponde a Baja California Sur, de una extensión de 15 millas en su litoral. Sin embargo, indicó que no fijarán una postura sobre si están de acuerdo o no con dicho decreto hasta que conozcan el Proyecto Previo Significativo, que ya están solicitando a Codemar.

Expuso, además, que a estas alturas del gobierno ve difícil que pudiera concretarse algo, ya que indicó que el trabajo requiere 180 días, aproximadamente, y a este gobierno le restan alrededor de 120, además de que el consenso con los pesadores no está al 100 por ciento.