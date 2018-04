“¿Cuándo va a llegar? Ya queremos que llegue Lupita”

Culiacán, Sinaloa.- Caminando sola por una de las calles de la colonia Renato Vega Amador es como apareció la menor María Guadalupe, de 12 años de edad, quien el pasado 18 de febrero de este año fue reportada como desaparecida en El Palmito Viejo. Así lo confirmó el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, ayer en una rueda de prensa.

Fin de la incertidumbre

Después de que Juan José Ríos Estavillo diera la noticia de la localización de María Guadalupe “N”, de 12 años de edad, familiares dicen sentirse muy felices y emocionados por tenerla de vuelta con ellos. Los seis hermanos de la menor están desesperados por verla:

¿Cuándo va a llegar? Ya queremos que llegue, ruegan los pequeños.

Reporteros de esta casa editorial se dieron a la tarea de visitar el domicilio de la menor. El señor Ramón Hernández, papá de Lupita, dijo sentirse emocionado.

Mamá de María Guadalupe.

El padre de la niña dijo desconocer los hechos: “Solo me dijeron que ya estaba aquí en Culiacán, algo así. Bien, bien, la historia no me la sé bien. La que la sabe es mi esposa. Yo nomás llegué y se fue con los investigadores, pues ahorita lo único que sé es que se comunicó (Lupita) para Angostura, y de allá para acá para con ella (mamá de Lupita)”, aseguró.

Hermanos de la menor esperan su llegada.

Desesperado, pero con la cara radiante de felicidad, don Ramón solo espera que regresen sus tesoros, pues desde las 11:00 horas la señora Agustina Espinoza se fue a la Subprocuraduría y hasta las 19:00 horas de ayer aún no llegaban a su domicilio, puesto que María Guadalupe se encontraba rindiendo su declaración.

Ciudadanía unida

María Guadalupe “N”, vecina de El Palmito, desapareció de su casa, desde ese momento la angustia se apoderó de la familia Hernández Espinoza.

La desaparición de la menor evidenciaba el poco interés de la Fiscalía General del Estado en encontrar rápidamente a la niña de 12 años. Desesperada, la señora Agustina Espinoza se manifiesta frente a la Fiscalía para exigir resultados en la investigación.

Lugar donde localizaron el suéter que traía la menor.

Los sufrimientos, la angustia y la desesperación de los familiares tocó el corazón de toda la ciudadanía, quienes unidos en una sola comunidad apoyaron en su búsqueda.

Agradecimientos

El señor Ramón aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que como ellos se preocuparon por el bienestar de María: “Gracias por ayudarnos a buscarla”, comentó.

También le agradeció a las autoridades por su dedicación y profesionalismo, sobre todo por haberla encontrado con vida: “Doy gracias a Dios y a toda la ciudadanía por el apoyo brindado. Les prometo que en cuanto sepa cómo pasaron las cosas, se las haremos saber, puesto que es mi obligación y una forma de agradecer sus muestras de cariño”, finalizó.