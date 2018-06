Califica Quirino como una barbaridad separar a los niños de sus padres

Culiacán, Sinaloa.- Como una barbaridad y que atropella los derechos humanos calificó el gobernador Quirino Ordaz Coppel la medida implementada por el Gobierno de Estados de Unidos de Norteamérica, de separar a los niños de sus padres cuando esas familias son sorprendidas intentando ingresar sin documentos a ese país.

Entrevistado al respecto durante el evento de donación de terrenos para la Universidad Autónoma de Sinaloa, el mandatario estatal luego de cuestionar esta medida, dijo que se está verificando si entre los casi dos mil niños que se encuentran separados de sus padres hay menores sinaloenses, para intervenir a favor de estas familias.

Quirino Ordaz Coppel

“Se me hace una barbaridad. Estamos checando, verificando porque es una decisión bárbara totalmente que atropella los derechos humanos y eso no se puede permitir; no es una cuestión racional. Necesitamos ir a apoyar, a proteger, sumarnos al Presidente de la República en la defensa que está haciendo de estos menores, de evitar la separación y vamos a estar atentos”, dijo.

En ese mismo tema de inmigración hacia Estados Unidos, Ordaz Coppel reconoció que Sinaloa recibe prácticamente durante todo el año muchos indocumentados en su trayecto hacia el vecino país del norte, pero ahora la mayor atención está centrada en el caso particular de la separación de familias en la franja fronteriza y conocer si hay niños sinaloenses en esa condición.