Migrantes y refugiados, la contradicción de un país

México.- Lleva ropa formal, se planta a la entrada de una tienda departamental y ofrece créditos con un español cortado. Su presencia denota sus raíces: no es mexicano. Stanley Benjamín dejó a su familia, amigos y compañeros de escuela entre las ruinas del terremoto del 2010 que sacudió Haití.

Su cuerpo quedó intacto durante dicho acontecimiento, y a sus sueños les crecieron alas, unas que lo trajeron a México y que lo han hecho quedarse por más de ocho años. Llegó con ocho amigos su familia, como él los llama, pero ahora vive solo en Guasave, Sinaloa.

Antes estuvo en la Ciudad de México y Monterrey; sin embargo, en ninguno de esos sitios tuvo la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo.

"Guasave te puedo decir que es un milagro para mí", cuenta. Muchas personas lo han apoyado para lograr una calidad de vida estable, aunque reconoce que los primeros años lejos del sitio en el que creció fueron difíciles.

En febrero del 2018, Stanley pasó por una enfermedad que puso a prueba su estabilidad física. Comparte que fue la ciudadanía de Guasave quien lo apoyó sin esperar nada a cambio:

"Es por eso que estoy esperando el tiempo para que yo pueda ser mexicano, es algo que yo quería, pero sí, la gente es amable, hay mucha oportunidad, es un país maravilla la verdad", expresó. Por ahora permanece con actualización de permisos por el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Su historia es como pocas. La estabilidad lo ha alcanzado; sin embargo, existe otra parte de la población proveniente de Centroamérica, Asia y Europa que termina en una estación de migración al ser ilegales en México. Esto mientras que, paradójicamente, miles de ciudadanos mexicanos buscan su desarrollo en otros países, como Estados Unidos.

El panorama oficial

En 2014, la Comar registró 2137 solicitudes de asilo; para el 2017 esa cifra se habría multiplicado seis veces, registrando 14 596 solicitudes, con un incremento de 12 459 en cuatro años.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados señala que la mayoría de dichas personas provienen del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala; sin embargo, en 2017, Venezuela ocupó el segundo lugar en materia de solicitud de refugiados en México, entre los principales motivos destaca la violencia que viven en sus países.

Cabe destacar que, de las solicitudes de asilo, solo uno por ciento accede al reconocimiento, que significa la aceptación. Del 2014 al 2017, 6541 solicitudes fueron reconocidas, de acuerdo con la Comar.

México también registra estadísticas de niñas, niños y adolescentes no acompañados que solicitan refugio en el país. En 2014, 22 de ellos fueron reconocidos; en 2015, 44; en 2016 se incrementó al doble, con 102 niñas, niños y adolescentes no acompañados reconocidos; y para el 2017 la cifra cayó a solo 36.

A su vez, el Instituto Nacional de Migración mantiene la estadística de eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias al no acreditar su situación de estancia en el país. Estima que, del 2014 al 2017, la cifra más alta de eventos fue en 2015, con 198 141. Hasta mayo del 2018, el organismo mantiene el registro de 54 666 migrantes. Es importante puntualizar que aquellos ciudadanos provenientes de otros países y que no son detenidos en las estancias migratorias no aparecen en la estadística, por lo que la cifra podría cambiar.

Aquellos mexicanos que se aventuraron en el sueño americano, y que sin importar el tiempo de permanencia en los Estados Unidos y al no estar regularizados fueron sacados de dicho país, han enfrentado la repatriación.

En 2015, la cifra, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, estimó 207 398 eventos de repatriación; para el 2016, los números incrementaron a 219 905. Sin embargo, en 2017, la estadística registró menos eventos, con 167 064. Hasta mayo del 2018, el INM tiene el registro de 93 365 eventos de repatriación.

Llamado social

En México, organizaciones civiles, como Sin Fronteras, y el Centro de Atención y Apoyo a Migrantes, atienden los casos de asilo, migración y repatriación desde una lucha humana y enfrentándose a la burocracia que vive México en dichos temas, según lo expuesto por ambas fundaciones en entrevista para EL DEBATE.

En materia de políticas públicas sobre los migrantes y los refugiados, Karla Meza, subcoordinadora de Vinculación de Sin Fronteras, señaló que en 2011 se crearon dos grandes marcos normativos para ambas: la Ley de Migración y su reglamento; además de la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político y su reglamento, lo que reconoció y calificó como un avance, ya que indicó que hasta el 2010, principios del 2011, no había mejoras en dicha materia:

"El tema migratorio estaba inserto dentro del tema de la ley general de población con todo lo que eso significaba, estaba totalmente centrada en el control de flujos y no había un marco que diera seguimiento a los conflictos internacionales y estándares de derechos humanos. Es un avance", sostuvo.

Sin embrago, Karla Meza subrayó que el marco normativo sigue con una perspectiva de seguridad pública y no una perspectiva de seguridad humana o de derechos humanos.

La ley migratoria, que integra algunos aspectos en materia de protección, en realidad —dijo— sigue teniendo una tendencia hacia la criminalización, el control de las fronteras y el control de flujos migratorios.

Respecto a la ley sobre refugiados y contención complementaria, indicó que también mantiene aristas que se deben fortalecer, articular y estructuralmente a quienes resuelven las solicitudes de asilo, y los procedimientos de la condición de refugiados, así como los procedimientos, por ejemplo, para hacer una revisión en caso de una negativa, "entonces sí hay muchas aristas que se deben de fortalecer, además de poder crear políticas encaminadas a la integración de las personas migrantes y refugiadas", reafirmó.

Karla Meza, de Sin Fronteras, agregó que actualmente existen muchas disposiciones en términos de cómo se puede obtener el documento migratorio, de qué forma se pueden establecer, incluso con trabajo, pero no políticas encaminadas a que la sociedad se vuelva intercultural e incluyente, «y también que la población tenga oportunidades para insertarse bien en la vida diaria de la sociedad», sostuvo.

Menores migrantes

En el caso de los menores en particular, indicó que han trabajado la lucha por el tema de derechos humanos. Abundó que México dio un gran paso en 2014 con la aprobación de la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que incorpora un capítulo especial sobre la infancia migrante y que su reglamento además prohíbe la detención migratoria de esta población, pero destacó que en la práctica no se ha cumplido:

"Los niños y las niñas siguen siendo detenidos en estaciones migratorias. Hay poco conocimiento a nivel de las procuradurías de protección a la infancia, del trabajo que tienen que hacer con esta población, entonces, en realidad, sus derechos siguen siendo violentados y siguen sus procesos llevados casi en su totalidad por el Instituto Nacional de Migración sin que realmente se valore su interés superior, se construya un plan de construcción de derechos y con base a ello se decida si los niños o las niñas se tienen que quedar", expuso.

Karla Meza comentó que México necesita congruencia en términos de sus demandas de protección y de respeto a los derechos humanos, a los migrantes e implementar realmente esas mismas propuestas y demandas a nivel del trato y el respecto a los derechos de las personas migrantes que atraviesan o se encuentran en México.

Deportados en el abandono

Guadalupe Chipole Ibáñez, coordinadora general del Centro de Atención y Apoyo a Migrantes, indicó que las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración indican un incremento importante en cuestiones comparativas:

"Decirte que, si nosotros lo hemos notado (incremento), sí, en realidad prefiero basarme en la cifra oficial y ese incremento. Nosotros por lo que hemos visto tiene que ver con esta nueva directiva y esta nueva política de tolerancia cero, es ahora que se le pone nombre, pero, desde que llegó Donald Trump, se ha estado implementando", mencionó.

Guadalupe Chipole Ibáñez señaló que en 2009 empezaron a registrarse deportaciones en un número importante y desde entonces no ha habido por parte del gobierno mexicano una respuesta puntual y efectiva. Lamentó que no exista un programa específico con presupuesto y con líneas muy definidas que permitan que las personas deportadas entren nuevamente a México. Señaló que existen algunos intentos, como la estrategia Somos Mexicanos:

"Ese término de estrategia no permite requisitar el nivel de acción. Le digo programa por llamarlo de alguna manera porque simplemente habla de canalizar a los migrantes deportados, no se ha hablado nunca de un presupuesto porque es claro que una vez publicado el calendario oficial no hay un apartado que contemple la estrategia Somos Mexicanos", sostuvo.