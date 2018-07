Ambientalistas toman muestra de jales y agua por derrame de mina

Chihuahua.- A casi dos meses del derrumbe de jales de la mina La Cieneguita, propiedad de la empresa Minera Río Tinto, en Chihuahua, ambientalistas de Sinaloa realizaron un recorrido por las zonas afectadas por donde se esparcieron los lodos. Además, tomaron muestras tanto de jales y de agua para su análisis en laboratorio especializado en contaminación de suelos en Mazatlán.

Cabe recordar que el colapso de uno de los diques que tenía la mina en su interior fue de alrededor de 439 mil metros cúbicos de material, de los cuales 249 mil metros cúbicos eran jales mineros y 190 mil metros cúbicos de material de construcción del bordo.

El derrame arrastró a su paso maquinaria, vehículos y a trabajadores. Murieron cinco empleados, dos se rescataron y dos más están desaparecidos.

Se estima que el derrame recorrió sobre el cauce del arroyo Cañitas hasta la confluencia del río Fuerte, afluente de la presa Luis Donaldo Colosio, conocida como presa Huites, explicó Lucio Berrelleza, responsable de Protección Civil de Choix.

Muestras

El grupo de ambientalistas de distintas partes del estado explicaron que decidieron hacer el levantamiento de muestras porque existe un vacío de información y de transparencia de parte de las autoridades tanto federales como estatales.

Expresaron que las autoridades han declarado ante los medios de comunicación que no hay porque alarmarse por el derrame de jales en la presa Huites; sin embargo, el colectivo de ambientalistas reiteraron que no hay una total transparencia de la información que tienen las autoridades, como por ejemplo no se sabe cuál fue el protocolo que se utilizó en el levantamiento. “Merecemos estar informados de manera oportuna, es nuestro derecho”, exigieron.

Juan Francisco Ayala Valenzuela, ingeniero químico e integrante del colectivo de ambientalistas, explicó que de acuerdo a un protocolo internacional se tomaron muestras de jales y de agua que se encontraba en el lugar donde fue el derrame de los lodos (al interior de la mina).

Destacó que también se tomaron muestra de agua en siete puntos de las presas de la región: tres en la presa Huites; tres en la presa Miguel Hidaldo y una en el río Fuerte.

Dijo que como parte del protocolo es que se tenga la muestra conservada en cierta temperatura todo el tiempo previo a que llegue al laboratorio e incluso ya dentro del laboratorio. Una vez tomada la muestra se introdujeron en hielo.

El ingeniero químico agregó que se tiene que garantizar que las muestras lleguen en un periodo máximo de 48 horas y que nunca se saquen del hielo.

Ayala Valenzuela precisó que el análisis de las muestras se realizará en un laboratorio especializado en contaminación de suelos, que está a cargo del doctor Federico Páez Osuna. “Las instrucciones de cómo íbamos a hacerlo, cuánta muestra y en qué puntos él las proporcionó. Vamos a entregárselos en sus manos para que ellos sean quienes hagan los análisis.”

Señaló que los resultados se prevé que estén a más tardar en 12 días y que, independientemente de los resultados, se darán a conocer. En ese sentido, indicaron que si salen negativos los resultados se proporcionará la información, pero si salen positivos se tomarán medidas por parte del colectivo.

Afectaciones

En el recorrido que se hizo por la zona afectada, Julio Morales, biólogo y miembro de grupo de ambientalistas, destacó que es evidente los daños que ocasionaron con jales en la vegetación. “Veo que dejará efectos inmediatos, sobre todo en la vegetación”.

El titular de Protección Civil de Choix manifestó que no existe pánico y alarma en la población de las comunidades serranas por posible contaminación del agua de la presa Huites y del río.

Dijo que es la población que más está preocupada es la de abajo (de la ciudad). Señaló que tienen al pendiente a población de cualquier comunicado que haya.