Piden cancelar construcción de antena en Bariometo

Culiacán, Sinaloa.- Ante la recurrente negativa de una empresa de telecomunicaciones de detener los trabajos de construcción de una antena telefónica, habitantes de la comunidad de Bariometo, Navolato, se manifiestan para que paren esta obra.

“No pidieron autorización, solo llegaron y empezaron a construir. No hemos tenido apoyo por parte de las autoridades y tomamos la decisión de manifestarnos. Además, la están construyendo cerca de la primaria, y esto puede perjudicar a los niños y a todos los pobladores”, comentó uno de los afectados.

Habitantes de Bariometo están inconformes. Foto: EL DEBATE

Roberto Cruz, profesor y habitante de Bariometo, explicó que el día ayer estuvo en el Ayuntamiento de Navolato y se dirigió con Roberto Rubio, director de Urbanismo y Gestión Ambiental, pero el funcionario le respondió que si la empresa de telefonía le llevaba todos los requisitos, les autorizará la construcción de la antena.

No da la cara

Los manifestantes comentaron que acudieron personas del ayuntamiento y habían comprobado que la empresa de telefonía no tenía el permiso para construir, por lo que notificaron al comisario de la sindicatura para que tomara cartas en el asunto y hablara para detener la construcción, pero hasta el momento se mantiene al margen. “El comisario no da la cara, no toma cartas en el asunto, así cómo clausurarán la construcción”, comentó uno de los inconformes.

Engaños

Respecto a los permisos de la empresa para iniciar con la construcción, algunos habitantes comentaron que supuestamente habían estado tocando muertas para que firmaran una hoja de autorización y los mentían diciéndoles que ya toda la gente había firmado, pero nadie firmó ninguna de las hojas.

La antena en construcción se encuentra a escasos metros de la primaria Gabriel Leyva Solano, y esto puede afectar por la radiación que emiten, por lo que las habitantes hacen un llamado a las autoridades y al Gobierno del Estado para que les solucione el problema y cancele la construcción.