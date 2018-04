Video: Cura atropella a niño e intenta huir

Culiacán, Sinaloa.- El día de ayer circuló en redes sociales el video donde un Padre había atropellado a un menor, al parecer intento escapar del lugar de los hechos.

En la grabación que realizó un civil el cual llegó al lugar, se muestra como el Padre quien ofrece misa en la iglesia del Sagrado Corazón esta sentado dentro de la camioneta que conducía haciendo una llamada, mientras el niño se encuentra lesionado.

El menor quien no fue identificado, estaba tirado en medio de la calle sin poder moverse, acompañado de un adulto quien le daba palabras de aliento para tranquilizarlo.

Según personas que se enconaban en el lugar, el cura dijo que intentó irse porque entró en un ataque de nervios y no supo que hacer, durante la grabación el cura permanece en su auto sin dar una explicación o tener un acercamiento con el menor.

El accidente ocurrió en avenida De La Rosa núm. 315 y Bernardo Vazquez, se desconoce como pasaron los hechos.

Mientras la grabación continuaba, el hombre que acompañaba al cura se acercó a la cámara para pedir que dejaran de grabar, a lo que el civil le contestó que no.

No, tu no me des ordenes Víctor por favor, esta un niño de por medio.