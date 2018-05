Culiacán, el municipio con mayor abstencionismo electoral

Sinaloa.- Culiacán ha registrado los índices de abstencionismo más altos en las últimas cinco elecciones para alcaldes. Además, la abstención al voto en la capital del estado es mayor que hace diez años, según las estadísticas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES).

Asimismo, los porcentajes de no participación para elegir a presidentes municipales en esta jurisdicción han ido en ascenso en los comicios intermedios y en los que coinciden con las de gobernador. ¿A qué se debe?

Imagen especial/EL DEBATE

Crece la lista nominal y la no participación

Culiacán, Ahome, Elota, Escuinapa y Mazatlán son los municipios con mayor crecimiento de la lista nominal, en promedio, del 2004 al 2016. De todos ellos, la capital sinaloense y el puerto mazatleco son los que más abstencionismo registraron. En ese periodo, en Culiacán se realizaron cinco elecciones para primer munícipe, y aunque la tendencia de abstención ha ido al alza en términos generales, en los comicios intermedios se observaron los índices más altos: en 2007 fue de 58.7, 11 por ciento más que el proceso anterior; y en 2013 fue de 66.4, cerca del 20 por ciento más que el registrado en 2010, que fue de 46.6. Aunque en estas últimas se eligieron a gobernador y diputados locales, lo cual pudo contribuir a una mayor participación de la ciudadanía.

En cuanto al abstencionismo, Héctor Ponce Tizoc indicó que en términos generales es un fenómeno que se observa en todos los sistemas democráticos, pero también hay circunstancias específicas que lo propician. Mencionó que el descontento ciudadano es un factor: «Se percibe un enojo hacia los partidos; más importante aún, hay un rechazo, que también es alto. Creo que la gente no sale a votar por eso precisamente», explicó el analista y columnista de esta casa editorial.

En cuanto a la percepción de los partidos políticos, según una encuesta del Inegi, «en México, solo el 17.8 por ciento de la población con 18 años y más confía en los partidos políticos» (https://goo.gl/qEt3PT).

Asimismo, Ponce Tizoc indicó que mucho tienen que ver las propuestas y los candidatos: «A veces, las elecciones se muestran hasta aburridas, no prenden, debido a que los candidatos no son buenos. Las propuestas no son buenas tampoco», refirió. «La baja votación es, primero, porque no gustan los candidatos, ponen candidatos muy flojos, a veces la gente ni los conoce o los conoce poco, por eso no prenden», sostuvo Héctor Ponce.

El alcalde electo con más abstencionismo

La elección del 2013 es la que más abstención ha registrado en los últimos cinco procesos locales en Culiacán, inclusive por encima del abstencionismo en el mismo periodo analizado del resto de los municipios sinaloenses. Sobre esto, en un análisis sobre participación electoral en Culiacán elaborado en octubre del 2013 por la casa encuestadora nacional BGC Beltrán, Juárez y Asociados, se detectó que solo el 11 por ciento de los que votaron recordaban uno o dos nombres de candidatos (https://goo.gl/HqqCCm).

En ese proceso, Sergio Torres Félix resultó electo como alcalde de la capital sinaloense, quien había sido líder del Stasac, diputado local y federal. Compitió contra Eduardo Ortiz, que se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico estatal, había sido diputado federal por el PAN y en 2010 contendió para presidente municipal; Domingo Félix Torres y Soila Gaxiola Camacho, cuya participación en la política sinaloense en ese entonces era prácticamente nula.

Otro de los factores que generan abstencionismo es la percepción de que la elección ya está definida, lo cual -a decir de Héctor Ponce- se advierte frecuentemente en la capital sinaloense: «A veces no se observa una elección competida. En Culiacán se ve a un candidato más o menos bueno, pero los restantes no tanto. Entonces la gente ya sabe quién va a ganar, y eso inhibe el voto. Eso es lo que se ve principalmente en Culiacán, con Sergio Torres y Chuy Valdés últimamente», comentó.

Imagen especial/EL DEBATE

Mazatlán es otro de los municipios con más abstencionismo en los procesos para elegir alcalde, registrando el mayor índice también en 2013, con 58.1 por ciento cuando resultó electo Carlos Felton. Al respecto, Fernando Zepeda, especialista en política y columnista de esta casa editorial del sur del estado, indicó que se debe a la continuidad de los candidatos: «Han sido las mismas caras. Hoy repite Fernando Pucheta por el PRI; y Alejandro Higuera por el PAN. Hace dos años fue Fernando Pucheta también candidato, y Alejandro Higuera hace cuatro años. Entonces, pareciera que el electorado mazatleco está cansado de que sean las mismas caras las que aparecen siempre como candidatos a la alcaldía», sostuvo.

Indicó que el hecho de que la abstención se haga cada vez más evidente es porque «se ha ido acentuando el desencanto hacia los partidos políticos y hacia los políticos en sí. La no participación es también una forma de protestar contra el estado de cosas que le molestan al ciudadano, y en Mazatlán se da mucho eso», refirió.

La percepción de un triunfo «cantado» para tal o cual partido también influye en la no participación ciudadana. «Mazatlán por muchos años había estado considerado como un bastión panista, y eso contribuía a que la ciudadanía viera un triunfo adelantado, al cabo que siempre gana fulano o zutano; eso hace que la gente no acuda a votar. Por ejemplo, con la segunda vuelta de Alejandro Higuera (2004) a la alcaldía, la ciudadanía ya daba por hecho desde mucho antes de que comenzaran las campañas que él ganaría la elección», explicó el columnista.

Sin embargo, el mayor índice de abstencionismo en Mazatlán en un proceso para elegir a alcaldes se observó en 2013, cuando alcanzó el 58.1 por ciento. Al respecto, Fernando Zepeda señaló que hubo un descontento contra la administración de Alejandro Higuera Osuna (2010-2013): «Eso no solamente se comprobó con una menor cantidad de votos, sino que los mazatlecos lo reprobaron cuando intentó ser diputado en 2014», explicó.

2010, el de menos abstención

De todos los procesos analizados en el presente trabajo por EL DEBATE, el del 2010 fue el que menos abstencionismo registró en diez de los 18 municipios de la entidad. El 4 de julio del 2010 se realizaron los comicios para elegir gobernador, diputados al Congreso del Estado, presidentes municipales y los miembros de los 18 cabildos; así como síndicos procuradores. Ese proceso fue de los más competidos en la historia política de Sinaloa, contendiendo dos frentes: Cambiemos Sinaloa, una alianza conformada por el PAN, PRD y Convergencia, que compitió ante la coalición Para Ayudar a la Gente, del PRI, Panal y Partido Verde Ecologista de México.

Imagen especial/EL DEBATE

Ese año, la entidad, como gran parte de México, estaba inmersa en una aguda situación de inseguridad y la crisis económica mundial del 2008 todavía se sentía en Sinaloa. Ambas situaciones, pero sobre todo la expectativa de que la alternancia llegara al poder, propiciaron una efervescencia política que se reflejó en el voto de un millón 111 mil 891 sinaloenses, 199 mil 322 más que en el proceso donde Aguilar Padilla fue electo gobernador (https://goo.gl/AQbaPc).

En 2010, el abstencionismo fue de 41.6 por ciento a nivel estado (https://goo.gl/u4tH9W), y en doce municipios registraron los índices más bajos de los últimos cinco procesos: Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato, Salvador Alvarado, Mazatlán, El Fuerte, Concordia, Escuinapa, Sinaloa, Elota y Angostura. De esas jurisdicciones, en seis ganó la alianza Cambiemos Sinaloa: Ahome, Mazatlán, Angostura, Escuinapa, El Fuerte y Salvador Alvarado.

En ese mismo proceso, los sinaloenses eligieron a los integrantes de la Cámara local. De los 24 distritos electorales, la coalición Alianza para Ayudar a la Gente ganó 15; y 9 la coalición Cambiemos Sinaloa, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia. Esto representó el máximo triunfo de la oposición al priismo, que antes de esa fecha su máximo logro era de seis.

Abstención no es desinterés

Cuestionado sobre si una mayor abstención implica un alejamiento de la política, Saúl Lara, doctor en Derecho y columnista de EL DEBATE, indicó que de ninguna manera. Al contrario: «La gente está enterada y sabe que los políticos les quedaron mal, hay una desconfianza hacia los partidos y los políticos. Muchas veces a la ciudadanía no le satisfacen las propuestas ni expectativas de los candidatos. La inconformidad puede ser hacia el organismo y, en otras ocasiones, a los que postulan», indicó.

En cuanto al factor del candidato, comentó que «la ciudadanía no vota porque son poco conocidos, no son garantía de eficiencia, no están preparados o han quedado mal en otros puestos públicos», refirió. Señaló que si las propuestas no resultan atractivas, también habrá poca atracción del voto. Otra de las situaciones que merman la votación es el sistema de elección al interior de los partidos.

Imagen especial/EL DEBATE

«Entre la ciudadanía se generan expectativas de quiénes son los más conocidos, de quiénes tienen más participación; pero si al interior del partido son vetados, los ciudadanos se desaniman y optan por no votar. Eso ha pasado y seguirá pasando en Sinaloa», aseguró. En relación con los organismos, indicó que la ciudadanía tampoco tiene confianza en las instituciones electorales:

«Muchas veces no son buenos árbitros, se hacen de la vista gorda en muchas irregularidades. Eso la ciudadanía lo percibe y no vota, eso repercute en que la ciudadanía no participe».

En este sentido, en la última encuesta del Inegi sobre confianza en instituciones electorales, estas fueron evaluadas con 33.3 de aprobación, 15 por ciento más que los partidos políticos (https://goo.gl/qEt3PT).