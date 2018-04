Piden a Diputado quitarse el sombrero

Culiacán, Sinaloa.- Cecilio Gámez diputado del PRI, denunció que a su llegada al Congreso local de Sinaloa, le pidieron se quitara el sombrero para estar presente en la sesión.

No quiso decir qué persona le pidió quitarse el sombrero, sin embargo, señaló que le hicieron dicha petición.

El legislador quien apenas rindió protesta como diputado suplente el pasado martes 27 de marzo, se dijo molesto por dicha petición, ya que considera que no le está faltando el respeto a ninguna institución y no le causa daño a nadie.

A pesar de todo, mencionó que no lo hará y que solo en aquellos casos donde se rinda honores a Labaros Patrios o se cante el Himno Nacional, lo hará porque desde niño le enseñaron que a los símbolos patrios se les guarda respeto.

Foto: EL DEBATE

"No conozco ningún protocolo ni me lo han hecho saber, no lo hay. Me queda claro queda claro que quitarse el sombrero es cuando hay un evento para rendirle honores a la Bandera o cuando hay hay que cantar el Himno Nacional", aseveró.

Explicó que el uso del sombrero es un distintivo de las personas que él representa, y que quitárselo sería como darle una abofetada a su pueblo.

"Yo siento que no es ninguna falta de respeto usar el sombrero en una asamblea del Congreso. Ustedes saben que muchos diputados y funcionarios han pisoteado todas las insignias con sus actuares", señaló.