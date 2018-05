No está comprobado que patrullas ‘levanten’ a personas: Guinto

Culiacán, Sinaloa.- El número de emergencias 911 entró una llamada para denunciar que una persona fue privada de la libertad en el estacionamiento de un centro comercial del sector Tres Ríos, donde presuntamente participaron elementos de la Policía Municipal de Culiacán, informó Óscar Guinto Marmolejo.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal explicó que no se especificó la situación que se registró.

La unidad de la corporación que presuntamente participó en el hecho, de acuerdo con la denuncia que se hizo, corresponde a la SSPyTM, pero, según sus reportes, esta se encontraba estacionada en el taller municipal, además de que no se había asignado a ningún elemento porque al no tener fecha de salida del taller no podían asignarla, por lo que no se puede hablar de la participación de policías.

Dado que la liberaron después de mediodía no había sido asignado a ningún elemento y permaneció en la comandancia, hasta este momento (ayer) es la información que tenemos al respecto, declaró el funcionario municipal.

¿Patrulla clonada?

De acuerdo con el jefe de Seguridad en la capital del estado, no ve posibilidad de que se hayan robado la unidad y mucho menos que exista clonación de estas patrullas en Culiacán porque el automóvil se encontraba en el taller municipal, así lo constataron.

Para determinar si corresponde a una clonación, el funcionario municipal aseguró que han girado información para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Además, mencionó que estas son fáciles de detectar, toda vez que los colores que se utilizan entre una corporación y otra son distintos.

“Si es el caso, que no sabemos, va a ser fácilmente reconocida”, dijo.

Guinto Marmolejo rechazó que no se tiene conocimiento de que existan o no patrullas clonadas; sin embargo, entre la información que ellos pudieron constatar que se haya registrado el hecho, ya que entre lo que refirió personal de la plaza se señala que no vieron nada de lo señalado.

Se debe investigar

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente municipal de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco, dijo no tener información de que en la ciudad circulen patrullas clonadas y que estas “levanten” personas. Esto, aclaró, es algo que la Fiscalía General del Estado debe investigar si se trata de una patrulla o no.