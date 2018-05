Pide regidor de Morena derogar artículo que autoriza contar el agua a usuarios

Culiacán.- El regidor por Morena Irán Zazueta hace un llamado a los diputados locales para que aprueben la iniciativa en donde se pide que se derogue el artículo 51 de la ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, en donde se señala que será causa de limitación de los servicios cuando los usuarios dejen de pagar uno o más meses y bimestres conforme al sistema de cobro establecido.

Indicó que con esto condenan a familias de escasos recursos a no contar con el vital líquido siendo que esto es un derecho humano.

Decenas de usuarios podrían quedarse sin servicio de agua potable en caso de registrar adeudos. Foto: EL DEBATE

El edil pide a los diputados a no hacerse los vivos y apoyar a los que menos tienen.

Dijo que son muchas las personas que no pagan el agua no porque no quieran si no porque el salario que tienen no les alcanza.

En sesión de cabildo señaló que dejar a las familias sin agua es condenarlas a enfermedades.