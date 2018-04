Locatarios de plaza Lemaz reciben créditos

Culiacán, Sinaloa.- Al haber sido uno de los afectados por la explosión en la plaza Lemaz, donde sus pérdidas ascendieron a los 500 mil pesos, Ariel Esmith López buscó la oportunidad que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) les brindó para adquirir un crédito, con lo que pudiera financiar la reapertura de su negocio.

La duda de no saber si podría cubrir los pagos no le permitía definir si aceptaba o no la oportunidad de tener un financiamiento. Al conocer que la tasa de interés sería de un 8 por ciento, se animó a solicitar el préstamo para reabrir su escuela de inglés en otro lugar.

Tener una nueva ubicación le generó bajas en el alumnado, pero no ha perdido las ganas de sacar adelante su negocio, el cual había iniciado hace un año y medio.

Las ganancias no se recuperan de un día para otro, con estas pérdidas menos, pero vamos a trabajar por que nuestro proyecto funcione, explicó.

El microempresario explicó que la solicitud de su crédito se le brindó de manera ágil y sin contratiempos, ya que las autoridades sabían que de esta empresa dependían jóvenes trabajadores que requerían de su sueldo y prestaciones para sacar adelante estudios o a sus familias.

Los empresarios, junto con el propietario de la plaza, se encuentran en un proceso legal por el que están esperando tener resultados del incidente ocurrido y que el responsable sea quien también pague una parte de los daños ocasionados.

Nos hemos estado reuniendo los locatarios con el propietario. Hay disposición de todos de que se dé con las causas de lo ocurrido, explicó

Apoyo

Fue en menos de un mes que la dependencia estatal entregó el apoyo económico, así como otras instancias que buscaron que los afectados recibieran mobiliario, entre otras artículos que requerían.

Son 19 de 25 empresarios los que se acercaron a la Sedeco para solicitar el financiamiento, pero han sido solo dos quienes ya han recibido el recurso, mientras que otros fueron apoyados en otro programas que cuenta la misma dependencia estatal, esto de acuerdo con las necesidades de cada locatario.