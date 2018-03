Protección Civil no detectó riesgo de explosión en plaza Lemaz

Culiacán.- A cuatro días del estallido en la plaza Lemaz, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, afirmó que hasta antes de la explosión no habían detectado ninguna situación de riesgo latente que requiriera la clausura de algún establecimiento. Además, aseguró que esta plaza ya había sido inspeccionada un par de ocasiones y cumplía con todas las medidas de seguridad en cuanto a red contra incendios, óptimas instalaciones eléctricas, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, afirmó que la investigación sobre el incendio en la plaza Lemaz está a cargo de la Fiscalía General del Estado, por lo que no respondió ante el cuestionamiento de los reportes de incendio y fuga de gas que tenía la plaza. No obstante, señaló que por parte del Gobierno del Estado se anunciaron apoyos a los empresarios que resultaron afectados con el otorgamiento de créditos con tasas preferenciales.

Imagen especial

Ordaz Coppel explicó que los empresarios podrán acceder a estos créditos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en el estado, bajo el programa Red Fosin, en donde la tasa de interés ya se redujo hasta el 9 por ciento.

Reportes de incidentes

A pesar de los reportes de Bomberos de que en la plaza en donde se registró la fuerte explosión el fin de semana hay antecedentes de al menos dos reportes que tienen que ver con fuga de gas en una negocio de comida, el director estatal de Protección Civil aseguró que ellos solo tienen conocimiento de un incidente ocurrido el año pasado, mismo que fue atendido y corregido por Bomberos y Protección Civil Municipal.

Afirmó que hasta antes de la explosión no había existido ninguna razón para clausurar ningún establecimiento de la plaza y que incluso ellos habían hecho dos revisiones a dicho lugar, la última este año: «Hicimos un recorrido en lo general a la plaza y vimos que no tenía ningún riesgo latente, contaba con una buena red contra incendios, instalaciones eléctricas adecuadas, incluso con un hidrante frente a ellos, rutas de evacuación adecuadas, los extintores bien ubicados».

Foto: EL DEBATE

Afirmó que en esta plaza solo tienen un incidente registrado el año pasado, que fue un reporte de fuga de gas atendido en el momento, pero que desde el 2015 ellos como Protección Civil no tienen nada registrado.

Asimismo, recordó que luego de la explosión a ellos les refirieron que ese día y un día antes se había hecho una llamada en la que se demandaba que en estos espacios había olor a gas, pero asegura que hicieron un rastreo de los últimos tres meses en C4 para ver si la llamada existió porque en la oficina de Protección Civil no tuvieron reportes, pero tampoco encontraron nada.

Seguro contra daños a terceros

A pregunta expresa sobre si los propietarios de los establecimientos de la plaza contaban con su póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, el funcionario estatal reconoció que están obligados a contar con dicho seguro, pero que deberá ser revisado por parte de los investigadores del caso.

Sobre si esas pólizas debieron existir para autorizar los permisos de construcción, Francisco Vega dijo: «Desde nuestra óptica, lo que nosotros pedimos para efectos de la construcción son dictámenes de vulnerabilidad de riesgos, una ley que empezó a entrar en vigor hace cuatro años». Incluso, recordó que esta plaza fue construida hace diez años con la reglamentación que en ese momento existía y a ellos como Protección Civil no les tocó entrar a la plaza durante la construcción.

«Lo que advertimos nosotros es que la plaza, sus instalaciones eléctricas las tenía de forma adecuada, una buena red contra incendios, las salidas de emergencia que se requieren para una evacuación, extintores muy bien ubicados». Reconoció que la presunción es que el incidente se debió a una fuga de gas y que estos riesgos se pueden generar humanamente en un segundo.

A raíz de lo ocurrido, el funcionario dijo que continuarán con su programa de supervisión en todo tipo de establecimientos, un programa que —explicó— tienen bien establecido para la inspección de plazas, hoteles, gasolineras, guarderías y otros negocios.

«Nosotros hemos tenido contacto con el 90 por ciento de las cámaras de comercio, de la industria, hotelera, Intercamaral; tenemos un convenio con la Canirac para ir al encuentro de empresarios para que tengan cuidado».

Apoyo

Ariel López, representante de los locatarios, dijo reconocer y agradecer el apoyo que les ofrece el gobierno estatal y que estaban escuchando las ofertas. Indicó que están de pie y seguirán trabajando y gracias a apoyos como este no se detendrán. Recordó que de la noche a la mañana perdieron todo el patrimonio, pues sus sueños y proyectos de vida correspondientes a lo laboral se pulverizaron. En su caso, dijo que está viendo en dónde le da clases a sus alumnos, pero seguirá adelante. Ariel comentó que eran alrededor de las 01:47 horas del domingo cuando una llamada lo despertó. Era su recepcionista, que le decía: «Ariel, hubo una explosión en la plaza, pero no te voy a decir, ve». Se preparó, y al llegar a la plaza, no lo asimilaba, no sabía qué hacer. Allí permaneció durante horas con un sentimiento indescriptible.

Dijo sentirse alentado cuando los clientes le llaman y le ofrecen apoyo, pues lo motiva a estar buscando de forma rápida la forma de seguir trabajando y atendiendo a sus alumnos.

«No le puedo decir a un niño que no le van a dar clases», detalló. En su caso, su negocio no estaba asegurado porque nunca se imaginó que un accidente de este tipo pudiera ocurrir. «Este suceso no nos va a detener, porque este proyecto personal es de largo plazo», detalló.

Cada uno de los negocios seguirá atendiendo a sus clientes.

Imagen: EL DEBATE

Créditos

Con créditos que van desde los 5 mil hasta los 300 mil pesos apoyará el gobierno estatal a los afectados por la explosión de la plaza Lemaz ocurrida durante la madrugada del pasado domingo, anunció Morayma Yaseen Campomanes, subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento del gobierno estatal.

Además de que no pagarán durante los primeros seis meses. Los beneficiarios podrán usar estos recursos en rehabilitación del local, equipamiento o capital de trabajo.

25 micro y pequeñas empresas que daban empleo a 40 personas resultaron afectadas en sus instalaciones, equipos e inventarios, sin una cifra exacta de las pérdidas materiales.

El crédito será por medio del programa de Red Fosin y será a la medida de las necesidades. Si hay algunos que necesita más de 300 mil pesos, se estudiará el caso, pero allí la tasa de interés será más alta.

Los interesados deberán presentar su solicitud de financiamiento en la ventanilla del Fondo Compite Sinaloa, en donde se capacitó a un ejecutivo de crédito para atender de manera exclusiva a los afectados, y los apoyarán en la integración de sus expedientes. Se tiene el compromiso de resolver las solicitudes en un plazo máximo de dos semanas a partir de la presentación del expediente completo.

Asimismo, la Unidad Rápida de Gestión Empresarial (URGE) se suma al apoyo de los locatarios, brindando asistencia en los trámites, los permisos y las licencias que necesitan para reanudar las actividades del negocio.

Legisladores piden que investiguen las causas de la explosión

En el recinto legislativo también hubo reacciones respecto al siniestro del fin de semana. Crecenciano Espericueta señaló que lo que se registró este fin de semana en la plaza Lemaz es un hecho inusual, si se compara con otras entidades. El diputado de Nueva Alianza dijo que lo malo de todo este tipo de hechos es que se han vuelto regulares en el estado.

Si bien señaló que se desconocen las causas de este suceso, podría ser también que pudo haber sido ocasionado por la mano del hombre: «Es urgente que se establezca un protocolo de PC y que se dé un informe de qué provocó el accidente», mencionó. «Este suceso deja un mal de boca que se haya tenido conocimiento de lo que pasaba sin que se haya hecho nada».

Pidió a la Fiscalía entregar un informe al Congreso para conocer qué sucedió durante la explosión en la plaza Lemaz. Por su parte, Gerardo Martín Valencia, del PAS, reconoció que, afortunadamente, entre todo lo malo, no se han cobrado vidas humanas que lamentar. De los informes que han dado, se debe tener conocimiento para determinar qué provocó al accidente. «Es muy grave lo que acusan algunos comerciantes de la plaza», aseveró. «Aquí se necesita saber si hubo denuncias y conocer las bitácoras que realizó Protección Civil en relación a la inspección que se realizó en su momento. Siempre que se registra un accidente como este, se pide que analicen todas las medidas; sin embargo, esto no sucede». En varias ocasiones —dijo— se han pedido los informes correspondientes sobre las condiciones que tienen estos establecimientos, pero al Congreso no han llegado. A su vez, Emma Karina Millán Bueno reconoció que no existe prevención en la materia: «Otra vez volvemos al tema de los jóvenes. En ese sector son accidentes, balaceras». Con esto se debe hacer una investigación y deslindar responsabilidades correspondientes para evitar este tipo de accidente porque se puede evitar en tiempo y forma. Además, se debe verificar que existan seguros que respondan a los negocios que operan en plazas comerciales», finalizó.

Ahome

Se pueden solicitar dictámenes estructurales

Protección Civil tiene la capacidad para solicitar dictámenes estructurales a un director responsable de obra (DRO), señaló el coordinador de este organismo en el municipio de Ahome, Sergio Liera Gil. El funcionario apuntó que se necesita ser perito para solicitar este tipo de revisiones: «En Protección Civil somos los más avanzados y sí tenemos personal para dictaminar en ese aspecto, puesto que tengo en mi poder revisiones que les hemos hecho a restaurantes, birrierías, a un centenar de negocios que manejan tuberías de gas, y el 80 por ciento han cambiado sus sistemas de gas porque Protección Civil se los ha pedido», explicó el servidor público. Igualmente, Liera relató que Ahome es uno de los municipios que más normatividad enseña y obliga a que los empresarios que cumplan; sin embargo, aceptó que carece de los dispositivos necesarios para conocer la presión de los tanques estacionarios.

«Cuando sospechamos de que un restaurante está mal y hay fugas, nosotros no tenemos un aparato para medir la presión. El ingeniero Chávez tiene toda la razón. No obstante, si detectamos olor a gas, por mínimo, de inmediato paramos labores y llamamos a una persona. Si el perito dice que no cumple, procedemos. Si vemos que la tubería de gas no es la que debe ser obligatoriamente, por su capacidad, obligamos al contribuyente que la ponga de manera pronta, porque es un riesgo inminente, y por tal actuamos».

Finalmente, Liera Gil señaló que las empresas de gas también tienen responsabilidad en el caso: «En ese tipo de ocasiones, la Secretaría de Energía tiene obligadas a las empresas expendedoras de gas, y si ellos se dieron cuenta de que ahí había fuga de gas, y había hechos, de acuerdo con los medios de comunicación, antecedentes de que había algo, ¿cómo la empresa de gas seguía vendiéndoles? No nomás es PC, Bomberos o el dueño del local, también es la gasera. De lo demás, no podría decir», finalizó.