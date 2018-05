Economistas de Sinaloa arropan a Mario Zamora

Culiacán, Sinaloa.- Mario Zamora sabe que la transparencia en el servicio público es muy necesaria y para que se dé tiene pensado impulsar cambios en algunas leyes que sólo fomentan la opacidad.

El abanderado al Senado por la coalición PRI-Nueva Alianza-Verde Ecologista comentó que hay normas que hacen muy complicado que la información esté al alcance de todos y que con ello se pueda ver con claridad qué tiene cada persona.

Foto: Cortesía

“Hoy hay una ley del secreto bancario que es muy difícil que permita que yo entre a revisar los ingresos de una persona. Hay otro ley de servicio público que a mi como servidor público no me obliga a dar a conocer mi patrimonio; una ley que no permite dar a conocer cuántos impuestos pagos. El chiste es romper esas barreras para fomentar la transparencia y castigar de manera severa a quien se atreva a cometer algún tipo de delito”.

Foto: Cortesía

El exdirector de Financiera Rural sostuvo una reunión con un grupo de economistas, en la que explicó con mucha claridad los dos modelos económicos que se presentan para el futuro inmediato del país.

“Hay dos modelos económicos con principios fundamentales: uno que cree en la propiedad privada y en elegir democráticamente a sus gobernantes. Ese modelo tiene sus fallas. Ese modelo ha sido cuestionado, pero bien que mal es el que ha sacado adelante a muchos países, sobre todo aquellos que han tenido crecimiento económico y social.

Foto: Cortesía

El otro cree más en la propiedad comunal; cree más en el nacionalismo por llamarlo de alguna manera. En cerrar fronteras y producir dentro del país lo que en teoría se requiere, así los costos sean más altos. Este modelo en ninguna parte del mundo ha dado resultados. Y hay claros ejemplos como la antigüa Unión Soviética, Europa del Este y hoy con toda claridad Venezuela. Y más o menos eso es lo que estamos por decidir en esta próxima elección”.

Foto: Cortesía

Hubo muchos cuestionamientos por parte de los economistas hacia Zamora Gastélum. Y uno de ellos fue sobre el aparente rezago en las preferencias de José Antonio Meade.

“Debo decir que me gustan las encuestas, que las valoro. Creo que son un elemento de comparación, pero toda las pagan y quien las paga tiene ciertos intereses. Pienso que con el cariño y reconocimiento que tiene por las mujeres y hombres de Sinaloa, sin duda una alternativa muy buena para todos es José Antonio Meade.

Foto: Cortesía

Y lo digo porque creo que en la historia reciente nunca habíamos tenido un perfil tan preparado, con experiencia, sin tachaduras, con una visión clara, con una gran confianza y respeto internacional”.

Zamora estuvo acompañado en el evento por Aarón Rivas, aspirante a una diputación federal.