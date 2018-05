Mario Zamora está listo para el debate organizado por el INE

Los Mochis, Sinaloa.- A horas del primer debate en campaña entre los aspirantes de Sinaloa al Senado de la República, Mario Zamora se declaró listo y entusiasmado por presentarse en lo que llama un ejercicio ciudadano de gran valía.

“Estoy listo, con muchas ganas, muy entusiasmado. Soy un convencido de estos ejercicios ciudadanos, donde la gente tenga oportunidad de ver qué pensamos sobre distintos temas; cómo nos comportamos. Listo para plasmar ideas con respeto. Estoy muy entusiasmado y ojalá que haya más”.

El abanderado de la coalición PRI-Nueva Alianza-Verde Ecologista recorrió esta mañana el parque Sinaloa para saludar a quienes practican algún tipo de deporte. Ahí comentó que, como lo ha hecho en su campaña, hablará de propuestas tangibles.

“Me mostraré como soy, planteando cosas creíbles, bien argumentadas, siempre con respeto a los demás y atento a escuchar a todos y a enriquecer cualquier idea que surja”.

Zamora Gastélum espera que los demás candidatos sean transparentes en todos los aspectos.

“Espero que se muestren tal cual son y que cualquier tema relevante, cualquier señalamiento que se tenga, ahí se diga. Lo he dicho y me he comprometido a hacer una campaña blanca, donde en lugar de hacer memes, de tirar la piedra y esconder la mano, mejor que nos digamos las cosas de frente y encantado de atender cualquier duda”.

El debate, en el que se espera la presencia de Mario Zamora, Melesio Cuén, Rubén Rocha y Manuel Clouthier, los cuatro aspirantes al Senado, se efectuará mañana a las 19:00 horas, en un hotel de la ciudad de Culiacán.