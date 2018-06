Denuncia Estrada Ferreiro que PRI y PAS retiran propaganda

Sinaloa.- En la zona norte de la ciudad se ha detectado que retiran propaganda perteneciente a Morena y a él como candidato, señaló Jesús Estrada Ferreiro, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por Culiacán.

Si bien dijo que no contempla presentar una denuncia por el retiro de la publicidad y la propaganda electoral, le pide a las autoridades actuar por ello.

Mencionó que le han hecho de su conocimiento que son personas del PRI y del PAS quienes retiran la propaganda en hogares donde los dueños les han otorgado permiso para colocarla.

Sería meternos en una investigación que nos va a afectar a nosotros mismos. Queremos avanzar, y después veremos qué hacemos por ese tipo de gente, recalcó.

Aclaró que no presentar denuncias no quiere decir falta de interés, tan les importa que está haciendo la denuncia.

Quién las quita

Hay gente que nos dice que es gente del PAS y otros del PRI, a nosotros no nos consta, enfatizó.

Lo dice públicamente, pero no se quiere meter en denuncias. Lo hace para que sepan que no es ético y que no lo sigan haciendo porque ellos no se dedican a hacer ese tipo de prácticas.