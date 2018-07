No han llegado los pagos a productores

Culiacán, Sinaloa.- El secretario del Agricultura del estado, Jesús Valdés, se comprometió a dispersar los recursos desde el martes pasado.

Lee también: Sancionarán al hermano de David Alarid

A pesar de que en las arcas del gobierno del estado ya se encuentra la bolsa de 380 millones de pesos que lograron bajar del gobierno federal, los recursos no se han dispersado entre los productores.

Lee también: Tribunal Electoral amonesta a Serapio Vargas Ramírez

En este sentido, el presidente de la Coordinadora Única de los Productores del estado, Emilio González Gastélum, afirmó que tenían la esperanza de que los pagos se generalizaran por la noche.

“Hasta la tarde de ayer, nosotros consultamos a los productores para ver si ya les habían depositado, pero hasta ese momento respondieron que estos no se habían generalizado”, respondió.

El líder agrícola detalló que, debido a que el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Patricio Robles Luque, salió a la Ciudad de México, la emisión de los pagos comenzaría hoy.

Además, enfatizó que ya son más de 4 años los que tienen en espera de que se les paguen los pendientes, sin embargo, no les inquieta el hecho de que la administración de Enrique Peña Nieto concluya sin pagar esos pendientes, ya que Andrés Manuel López Obrador tendrá que cumplir con estos acuerdos.

Frijol

La situación para los productores de frijol del estado no es diferente debido a que parte de este recurso también sería destinado para subsanar algunos adeudos, y no fue así.

Ante ello, José Ángel Castro, productor de frijol, señaló que hasta el momento no se ha cumplido con el compromiso que habían hecho las autoridades, pues los pagos siguen sin caer.

“La verdad, ya estamos cansados de que se hagan acuerdos que, no solo no se respeten, sino que el dinero caiga a cuentagotas, sin importar que se ponga en riesgo los avíos de los productores”, indicó.

La situación para los frijoleros de Sinaloa no solo fue complicada, a raíz de que no se fijó un precio rentable para la tonelada, sino que han existido inconsistencias en los pagos por parte de los bodegueros.

A raíz de esta situación, los productores han recurrido a buscar opciones, como renegociar las prórrogas de sus avíos para no perder su maquinaria.

Acciones

Pese a la desesperación que existe en el sector por no contar con tiempo a favor tras el vencimiento de los créditos, los agricultores no planean realizar ninguna manifestación, ya que esperan que en esta semana los pagos comprometidos por el gobierno comiencen a generalizarse.