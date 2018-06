Profeco sanciona a seis establecimientos

Culiacán, Sinaloa.- Durante la celebración del Día del Padre y el debut de México en la Copa Mundial de Futbol, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a seis establecimientos por mal comportamiento comercial en el estado, precisó el delegado Gilberto Ojeda Camacho.

El funcionario federal detalló que en Culiacán fueron tres sellos se suspensión los que colocaron: en una zapatería, una perfumería y un restaurante bar por anomalías en la exhibición de costos y promociones.

Todos ellos recibirán una sanción económica una vez que se haya iniciado el proceso administrativo, afirmó.

Asimismo, agregó que, en el caso de Los Mochis, fueron dos restaurantes por no tener los precios a la vista en el menú.

Mientras que en Mazatlán, pese a que existe un mayor flujo de restaurantes establecidos, solamente uno fue sancionado por la misma situación que en el norte del estado.

Cabe señalar que, en comparación con el año pasado, el número de sanciones disminuyeron, ya que fueron siete.

El delegado de Profeco precisó que se realizó un operativo especial de visitas de verificación a todos los restaurantes, bares, centros nocturnos, así como tiendas comerciales en donde se ofertaban áreas para caballeros.

Anomalías

En cuantos a las anomalías de mayor frecuencia que se presentaron en los comercios de la ciudad, destacó que en el caso de los negocios del giro comercial fue por no respetar las promociones que ellos mismos definieron.

En el caso de los restaurantes, se debió a que no contaban con el precio colocado en el menú, lo que no le permitía a los clientes saber con exactitud la cantidad que iban a pagar. No obstante, aclaró que la dependencia federal aún se encuentra pendiente de los denuncias que los consumidores podrían interponer, principalmente para aquellos que adquieren artefactos que incluyen una garantía.

Ojeda Camacho declaró que el personal está listos para recibir cualquier queja por parte de los consumidores en las oficinas de la dependencia en el sector Tres Ríos en Culiacán o también mediante la línea telefónica del consumidor: 01 800 4688 722.