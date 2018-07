Urge transparentar el ramo 23: economistas

Sinaloa.- Los recursos del Ramo 23, definidos por la federación como "un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las secretarías o sus entidades", se reparten de una manera oscura y sin la rendición de cuentas apropiada, aseveraron diferentes economistas.

Estos activos, aseveró Jorge Sánchez Sandoval, académico de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) funcionan "a discreción de los que “mayoritean” en las cámaras legislativas", situación que debería ser regulada por las autoridades legislativas que están por entrar.

"El Ramo 23 lo han manejado a su antojo, han hecho con él lo que han querido: hay discrecionalidad, no hay reglas", abundó el catedrático. Igualmente, Sánchez acusó que el Ramo 23 "premia" a los sitios donde gana el partido del Ejecutivo federal.

"Debe ser un recurso muy bien manejado y distribuido, requiere una reforma fiscal: la captación del recurso fiscal es federal, de todo el país, y no existe un análisis de necesidades o de las aportaciones, no como sucede actualmente con el Ramo 23, donde no se especifican bien las distribuciones", subrayó.

Regulaciones

Igualmente, Rajid Luna Cruz, educador económico, asentó que los diputados federales "suelen pelearse" por este dinero con el ánimo de llevarlos a sus correspondientes distritos.

"Quieren llevarse participaciones para la creación de obra pública, infraestructura o algunos otros programas.

Cuando se otorgan los fondos, este Ramo tiene la característica de que no se le da un verdadero seguimiento: las obras se prolongan, son ineficientes, tienen estimaciones de término de seis meses y los trabajos duran año, año y medio, dejan a medias las obras, son poco transparentes", agregó el experto.

Luna Cruz apuntó que el gobierno federal, o una dependencia asignada especialmente para ello, debe establecer reglas de operación específicas para las participaciones de este Ramo y «poner candados», fórmulas que, apegadas a criterios diversos, otorguen el recurso a cada uno de los estados (o municipios).

"Más que el gobierno, el seguimiento tendría que darlo un organismo autónomo que tenga la figura de evaluar al gobierno. En algunos casos, hay ecuaciones matemáticas que determinan, por zonas geográficas, las cantidades para el combate a la pobreza, sí está bien definido, pero porque está etiquetado para algo. Sin embargo, el Ramo 23 no está catalogado para algo específico, se le da a quien tiene la suerte de llevárselo".

Finalmente, Alberto Sergio Calderón, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), consideró que Andrés Manuel López Obrador no regulará este recurso, ya que podría utilizarlo para beneficiar a las presidencias municipales emanadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y "consolidar su presencia".

"No cambiará mucho: cada municipio y cada entidad tiene sus propias necesidades. El Ramo 23 seguirá usándose con fines políticos por parte de la federación, pero debería ser bien empleado", finalizó.