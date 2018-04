Rastreadoras exigen avance en sus casos

Culiacán, Sinaloa.- Las integrantes del grupo Rastreadoras Sabuesos Guerreras, tenían ayer revisión de casos de desaparecidos, y antes de iniciar la reunión, realizaron un plantón afuera de la Fiscalía General del Estado, para presionar por avances en las investigaciones.

María Isabel Cruz, presidenta del colectivo y mamá del agente municipal Reyes Yosimar, quien fue ‘levantado’ por un comando armado hace más de un año, dijo que si la Fiscalía presume tanto la tecnología forense y las pruebas científicas que hace, lo menos que espera es que le digan que ya lo encontraron.

En el olvido

Expuso su molestia porque con tantos ‘levantones’ y desaparecidos, sus casos se están quedando rezagados. Acusó que en la Fiscalía en vez de dar seguimiento y presentar avances en los expedientes de sus desaparecidos, se han encargado de revictimizarlas y decir que ella no ha querido reconocer los restos de su hijo, cuando nunca le han presentado un solo hueso.

Con la llegada de Juan José Ríos Estavillo a la Fiscalía, y de Nuria González a la vicefiscalía, sostuvo que la atención hacia los familiares de las víctimas empeoró y les hacen más cansado realizar la revisión de los expedientes; y a pesar que los casos eran de Mazatlán, las carpetas de investigación estaban en esta ciudad de Culiacán, porque aquí viven las familias, y ahora resulta que los enviaron a los municipios en donde ocurrieron los casos, y los familiares no tienen tiempo ni recursos para estar acudiendo hasta allá.

Existe el caso de una joven madre de tres niños que no cuenta con los recursos para ir a Mazatlán a ver si ha avanzado la investigación sobre la desaparición de su esposo.

Ante esto, pidieron a la Fiscalía que la apoyara económicamente y no quisieron. Además de que nunca le avisaron sobre el cambio del expediente. Con esto piensa que se pretende que las familias no presionen tanto a las autoridades para que se esclarezcan los casos.

Dolor

Durante la tarde de ayer, sin poder contener el llanto, María Isabel dijo que se encadenarían a la puerta de la Fiscalía, ya que al salir de la reunión de revisión de expedientes se dieron cuenta de que no había nada. Calificó como una burla lo que hacen las autoridades porque no avanzan los casos pese al gran dolor que tienen los familiares de los desaparecidos. El estar encadenadas, dijo, sería de forma indefinida.