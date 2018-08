5 recomendaciones para que tu auto no te quede mal en este regreso a clases

Ya casi se acaban las vacaciones y de seguro ya te preparas para el regreso a clases, al trabajo y a la vida cotidiana, pero no olvidemos que nuestro auto también debe estar listo para este nuevo ciclo escolar. !No dejes que te falle de último momento¡, para que eso no pase GSP Auto Servicios nos da cinco recomendaciones para que esté en óptimas condiciones.

1. Revisa el estado de las llantas y su presión

Antes de poner a andar el auto, revisa que la presión de los neumáticos sea la adecuada, ya que esta suele disminuir por pequeñas perforaciones que no se alcanzan a visualizar. Además, ante cualquier desgaste considerable, o si el aire se escapa con frecuencia, es importante que los cambies. GSP Auto Servicios ofrece excelentes marcas a un increíble precio que van desde los $499, ya netos.

2. Alineación y Balanceo

Se recomienda realizar la alineación y balanceo por lo menos dos veces al año, esto te garantizará llevar una buena funcionalidad en las cuatro llantas, incluso, te ayudará con el ahorro de gasolina.

3. Mantén una energía más potente y duradera

Si notas que la energía de tu auto no es la suficiente, es momento de cambiar tu batería por una nueva. No te quedes varado donde sea y haz este cambio con tiempo.

4. Revisa la iluminación exterior e interior

Las luces no solo nos despejan el camino, también ayudan al conductor a distinguir otro vehículo. Revisa que todas tus luces iluminen correctamente, ya que pueden ayudarte en días de lluvia y a prevenir incidentes. Si notas alguna anomalía con tus luces, llévalo a GSP Auto Servicios donde te granizarán un excelente servicio.

5. Revisa niveles de todos los fluidos

Revisa los niveles de todos los fluidos que le agregas a tu auto, como por ejemplo los que van en el motor, dirección, frenos, transmisión y anticongelante. Mantenlos en su nivel, ya que con el tiempo si fuerzas a que tu coche trabaje sin ellos, puede deteriorarse mucho más rápido.



Seguro si aplicas estos 5 consejos tendrás un coche en óptimas condiciones para este regreso a clases, y toda tu familia y tú estarán más seguros y además disminuirás el porcentaje de improvistos y retardos en tu viaje hacia la escuela y el trabajo. Ponlo en buenas manos, en GSP Auto Servicios te brindan toda la atención y servicios que necesita.

Visítalos en Prolongación G. Leyva Solano en Culiacán, Sinaloa, o bien, llama a los teléfonos (667) 283 0824 y agenda tu cita.

