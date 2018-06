Miércoles vence plazo para reimprimir INE

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 20 de junio vence el plazo para que todas aquellas personas que le hayan robado o hayan perdido la credencial de elector, puedan solicitar en cualquier módulo del INE la reimpresión del plástico.

Desde el 1 de marzo al 20 de junio, todos los sinaloenses que por cualquier circunstancia no contaban con el plástico pueden acercarse a cualquier centro de atención del Instituto Estatal Electoral para realizar el trámite.

La reimpresión solo aplica para ciudadanos que no requerirán cambios en los datos y fotografía de las personas, es decir, al acudir al centro de atención le entregarán una credencial idéntica y sin cambio alguno.

Si no cuenta con el plástico, pero además, no requiere cambios el tiempo límite es este miércoles, y tendrá hasta el 29 de junio para acudir a recoger la identificación oficial.

Sin credencial no vota

De marzo a junio, en Sinaloa se han solicitado la reimpresión de 22 mil credenciales de elector, plásticos que no implican cambios.

Quienes no recojan el documento oficial antes del 29 de junio no podrán ejercer el voto el domingo 1 de julio. Además, hay que sumar a los 3 mil 693 ciudadanos que no recogieron el plástico en abril pasado, plazo comprendido para la reposición, trámite donde sí se podían hacer cambios en los datos personales.

Si bien aparecerán en la lista nominal, las credenciales son resguardadas por una empresa de valores para evitar robo de las mismas o se haga mal uso de estas.

Las identificaciones que no fueron recogidas serán entregadas a sus dueños, una vez que pase el proceso electoral, el lunes 2 de julio podrán ser reclamadas.

Cuántos votarán

Sinaloa tiene un padrón electoral de 2 millones 139 mil 390 ciudadanos con credencial en mano, pero no quiere decir que todos puedan ejercer su voto en estas elecciones.

El 1 de julio podrán votar en la entidad, 2 millones 135 mil 258 personas, son estos ciudadanos los inscritos en la lista nominal, que no es lo mismo que padrón electoral.

Así pues, en Sinaloa 4 mil 132 personas no aparecen en la lista nominal, esto quiere decir que no podrán emitir el voto, a esta cifra se le suma aquellos ciudadanos que no recogieron su credencial de elector o que cuenta con el plástico extraviado y no han solicitado uno nuevo.