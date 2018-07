"Me gusta tener a mis hijos cerca, que se den cuenta de lo que hago"

Culiacán, Sinaloa.- El diputado panista, Roberto “El Güero” Cruz, habló para EL DEBATE sobre la asistencia de su familia el día de hoy a la sesión del Congreso del Estado, sobre todo la de su pequeño bebé de 5 meses, a quien presumió con orgullo a sus compañeros y compartió dicho acto en sus redes sociales, afirmando que lo más importante para él es su familia, además de que le llena de orgullo que sus hijos vean el trabajo que realiza día con día.

El diputado señaló que no era la primera vez que sus hijos lo visitaban, ya que a todas sus giras estatales el gusta de llevárselos, todas las veces que se pueda, ya que afirmó que sus hijos mayores se encuentran estudiando la universidad fuera de la ciudad.

De su hijo más pequeño, Robertito, de 5 meses de edad, aclaró que era la primera vez que lo llevaba.

“A mi hijo Roberto era la primera vez que lo llevaba, no lo llevaba antes porque antes estaba más chiquito. Para mí es muy bonito y muy importante que me acompañen mis hijos a mi trabajo, porque eso me recuerda que lo que yo haga o deje de hacer va a tener un impacto que les voy a heredar a ellos: un buen nombre, un nombre que implique seriedad, trabajo y sobre todo honestidad. Me gusta tener a mis hijos cerca, que se den cuenta de lo que yo hago".

Al cuestionarle si desea que sus hijos siguieran sus pasos en el ámbito político, el diputado panista fue claro y señaló que respetaría la decisión que tomaran en un futuro. Solo desea que sean hombres de bien, tengan una vida sana, honesta y feliz.

El diputado con su bebé de 5 meses, quien por primera vez lo visita a su lugar de trabajo. Foto: Cortesía

Yo no aspiro a que ellos se dediquen a una actividad en particular, más bien a los que los haga felices y se desarrollen al máximo en lo que ellos hagan, solo a mí me tocará apoyarlos.

Respecto a los mensajes negativos que ha recibido por su publicación en la que aparece con su familia y en los cuales lo señalan y cuestionan al llevar a su familia a su lugar de trabajo, ya que señalan que pueden ser un "distractor", el hizo hincapié en que es una práctica que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que dichos comentarios los respeta y asegura que todo trabajador tiene derecho de llevar a sus hijos a sus lugares de trabajo.