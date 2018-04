La Profeco multa por segunda vez a Grúas Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Tras una segunda visita realizada a la Pensión Grúas Culiacán, personal de la procuraduría Federal del consumidor le aplicó una fuerte sanción económica.

También se inmovilizaron con sellos de suspensión de seis grúas que se encontraban en el estacionamiento.

Gilberto Ojeda, el funcionario federal explicó que esta segunda multa también será fuerte y que tanto en la pensión como en cada una de las grúas se debe exhibir los precios. La lista debe ser colocada en un área visible y tienen 72 horas para hacerlo.

Otras grúas que tiene esta empresa no fueron inmovilizadas porque no estaban al momento en el lugar. La primera multa fue de un millón de pesos y se aplicó semanas atrás, la razón fue porque no dejó ingresar a los verificadores. En caso de incumplir con la exhibición de los precios la Profeco clausurará la pensión.

De este lugar hay una serie de quejas y denuncias porque del sitio se han robado y desmantelado decenas de unidades entre ellas motocicletas y unidades motrices. También durante este año se ha incendiado en dos ocasiones.

Sin poder dar servicio

Las grúas inmovilizadas no podrán realizar el servicio de arrastre hasta que el dueño acate lo señalado por la Profeco. Las grúas que no se encontraban en el lugar cuando se colocaron los sellos seguirán dando servicio, se espera que se les coloquen los costos del servicio para el tiempo establecido.

Se preveé el cierre

Se estará al pendiente de que la empresa acate las ordenes que se le señalaron, de lo contrario el servicio se cerraría definitivamente, además que se espera que las denuncias y quejas por parte de usuarios ya terminen.

Hasta el día de ayer no se había pagado la primera multa, se espera que con los sellos que se colocaron la empresa haga un análisis sobre su comportamiento comercial y mejore el servicio.