Sepyc retrasa asignación de plazas por manifestación

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor de las 8:00 horas de ayer, Iridiana Bastidas Solano acudió a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) para el evento de asignación de plazas, pero al llegar, las puertas de la dependencia se encontraban cerradas.

"Llegamos aquí con la gran sorpresa de que están tomadas las oficinas, no nos dejan entrar, y no han dado motivo alguno, nosotros no venimos a manifestación”, señaló la maestra.