Recibirán beca de transporte 14 mil jóvenes de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A tres meses de egresar de la preparatoria, Leira Jazmín Millán fue una de las jóvenes beneficiada con la Beca Transporte que entregó Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de la Juventud.

La joven señaló que recibir este tipo de apoyos contribuye para que exista en menor medida a la deserción escolar por la falta de recursos entre los jóvenes de Sinaloa.

“Gracias a ella voy a tener una facilidad para transportarme a la escuela y no tener un porqué no ir, así no podré decir que no tendré con qué ir a la escuela, porque con la beca que me están apoyando es para poder ir”, señaló.

A pesar de que está por egresar de la preparatoria, nunca había recibido algún tipo de apoyo como este.

Beneficiados

Ayer se realizó la primera entrega de Becas de Transporte y apoyos de titulación en el estado. En total serán beneficiados 14 mil jóvenes de Sinaloa para transporte, mientras que para tramitar títulos la cifra es de 385 jóvenes, que por cuestiones de recursos no han tramitado el documento oficial.

Se tiene destinado poco mas de 25 millones de pesos en esta primera etapa, de un total de 50 millones que aporta el Gobierno del Estado para la entrega de becas. Solo en Culiacán se entregaron dos millones de pesos, en su primera etapa, dio a conocer Joaquín Rodríguez, director del Instituto Sinaloense de la Juventud.

Cada estudiante fue apoyado con dos mil pesos, para esto, antes tuvieron que inscribirse en la convocatoria que cerró el pasado viernes. Para poder mantener el apoyo, los jóvenes tendrán que reportar buenas calificaciones y no bajar de 8.

Por periodo electoral la convocatoria abrirá nuevos espacios hasta el semestre de agosto.

Por su parte, Quirino Ordaz Coppel señaló que el año pasado se entregaron solo 3 mil 600 becas, sin embargo, al recorrer las universidades del estado, pidió extender el apoyo a 14 mil jóvenes mas.

A pesar de ello, aseguró que de ser necesario el número de becas podría aumentar a 20 mil estudiantes más.

Comedores

Para este programa se tiene contemplado instalar 35 en todo el estado y se beneficiará a poco mas de 10 mil estudiantes.