Incluyen 19 puntos para periodo extraordinario

Culiacán, Sinaloa.- Serán al menos 19 puntos los que estarán analizándose en el periodo extraordinario que convocó la diputación permanente para dar inicio este lunes 3 de septiembre, justo 27 días antes de que concluya la 63 Legislatura.

Entre los temas a discutir no vienen contemplados la reforma a la Ley Orgánica del Congreso local, y tampoco la autonomía de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Por la mañana, Víctor Godoy Angulo, presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo), no quiso adelantar con detalles todos los temas que estarían discutiendo en las sesiones a celebrar, solo dio un adelanto.

Durante los trabajos que darán inicio este lunes, pero podrán durar el tiempo que sea necesario, se nombrarán a los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip), y seis más del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se entregará el Premio al Mérito Juvenil 2018; además de inscribir con letras doradas en el muro de honor del Congreso local el nombre de Jesús Kumate Rodríguez. Entre otros tópicos que serán abordados durante el periodo extraordinario.

Además, se podría aprobar la reforma al Código Penal del Estado, que busca incrementar penas para quien ayude a la evasión de reos en los penales.

Por su parte, Gene René Bojórquez, coordinador de la bancada del Partido Sinaloense en el Congreso, recalcó que se deja abierta la puerta para que incluyan otros puntos polémicos.

Pero sí da a la sospecha que pueda meterlo y volvemos a lo mismo, no se pone sobre la mesa porque el costo político es alto y no les dan los votos, dentro del mismo PRI no tienen el consenso