Tras robo de pertenencias delincuentes incendian su casa

Sinaloa.- Al llegar de su trabajo el Lunes pasado, se encontró con la terrible tragedia; encontrar su patrimonio en cenizas. Gracias al apoyo de una vecina, al lugar acudieron rápidamente los bomberos, sin embargo todo lo que se encontraba al interior de la vivienda se había esfumado.

Maldad

Pese a la maldad de las personas, no solo se conformaron con incendiar el hogar si no que antes de, se llevaron algunas cosas de valor como su guitarra, su bicicleta y el refrigerador. El refrigerador en ese momento se encontraba desconectado, debido a la escasez de recursos no contaba con alimentos en ese momento.

Con lagrimas en los ojos, el señor Ramón Manuel narró que en su casa no había forma de ocasionar el incendio ya que siempre dejaba todo desconectado y solo lo utilizaba cuando encendía su televisor.

Yo siempre dejaba todo desconectado, me quemaron los pocos muebles que tenia, me robaron mi guitarra mi bicicleta, todas mis cosas

Según su testimonio, después del incendio, los ladrones quisieron volver entrar a su domicilio para robar la ayuda que le habían llevado los vecinos. Sin embargo señaló que no guarda rencor a las personas, se calificó como una persona tranquila que no le gusta pelear, sino ayudar a sus semejantes, por lo que es injusto la situación que esta enfrentando.

En el interior del hogar solo quedaron dos platos y vasos. Además de los terribles hechos, el afectado enfrenta problemas de salud con el que tiene más de seis días, ocasionado por las altas temperaturas.

Apoyo

A pesar de que hace más de cinco días de los hechos, no ha recibido apoyo de parte del gobierno, ha salido adelante gracias al apoyo de los vecinos y de la ciudadanía. Por lo que hizo un llamado al Ayuntamiento para por lo menos le puedan poner un techo nuevo; ya que esta muy frágil y tiene miedo que mientras duerma le pueda caer encima.

Debido al incendio, el techo se mira en muy mal estado, me da miedo dormir dentro porque siento que me puede caer encima

Las personas que desean apoyar se puede comunicar al 667-4-95-09-56 o 667-3-72-51-26, o acudir personalmente a la colonia Francisco Alarcón Fregoso por la calle Cerro de Los Hoyitos a un costado de la iglesia Bautista Sion.