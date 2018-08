DIF tiene nueve menores en albergue migratorio

Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene a nueve menores dentro de su albergue de migrantes ubicado en Mazatlán. El sitio es el único en el estado, ya que trabaja a la par del Instituto de Migración, y el puerto es donde se encuentran sus oficinas, que también son únicas en Sinaloa.

Leer también: Llevan a albergue a niña que presenció cómo mataban a su madre

Claudia Josefina Gámez Verduzco, procuradora de protección a niñas, niños y adolescentes del DIF Sinaloa, indicó a EL DEBATE que desde hace un año se puso en marcha el albergue que tiene capacidad para veinte menores; mientras que, a la fecha, llevan un registro de 41 atendidos, uno ha sido de ocho años de edad, aunque describió que la mayoría son de 15, 16 y 17 años.

Fuente: DIF

Protocolo

La funcionaria explicó que el Instituto de Migración da vista al DIF de los menores migrantes que llegan no acompañados y aquellos que los hacen con familia. Indicó que el tratamiento especial en el que DIF más interviene es en el de los menores no acompañados «porque ellos vienen solos y su situación no sabemos cómo están, por qué salieron de su país; entonces el primer contacto es el área de entrevista, trabajo social y luego el de psicología, y todo eso dentro de un albergue que está en la ciudad de Mazatlán que tiene capacidad para veinte niños no acompañados», abundó.

Leer también: En manos de diputados el tema del aborto: DIF

Gámez Verduzco aseguró que el cien por ciento de los menores que han estado en el albergue han sido repatriados; y el 95 por ciento de ellos son de Guatemala.

La procuradora del DIF contó a EL DEBATE que, aunque la dependencia les ofrece tramitar la calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la mayoría de ellos, que son adolescentes, buscan hacer tránsito en Sinaloa y no quedarse, «entonces, al no querer su calidad de refugiados, tienen que ser repatriados por medio del Instituto de Migración, y el tiempo que duran en la repatriación ellos duran en el albergue».

Asimismo, señaló que el periodo aproximado de su estadía en el albergue migratorio es de un mes, tiempo en el que se resuelve su repatriación.

Para el caso de los menores que llegan acompañados por su familia, Claudia Josefina Gámez Verduzco indicó que el proceder es distinto, puesto que ellos ya traen una tutela legal, aunque es necesario —dijo— que la autoridad del DIF entre a darles algún apoyo, ya sea asistencial o psicológico, «porque hay veces que son familias que las van a repatriar y necesitan algún apoyo, moral más que nada, porque ellos ya en Sinaloa sienten que están a un paso de llegar a Estados Unidos», comentó.

Respecto a dar apoyo a casas de migrantes en Culiacán u otras zonas del estado, la funcionaria explicó que esas casas de migrantes son iniciativas privadas o de las iglesias, y ahí Migración no los visita «porque esas personas nomás llegan, comen y se van, o duermen una noche o dos, y con Migración no, con Migración ya están en estación migratoria para ser repatriados», aclaró.

De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y Ley de Migración son previas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es mucho más protectora que las otras dos primeras en materia de protección a niñez, por lo que existen algunas cuestiones que deberían reformarse.

Sofía Lascurain, oficial asistente de Acnur, describió en entrevista exclusiva para EL DEBATE que una cuestión clave sería no tener en detención a niñas, niños y adolescentes: «La Ley de Migración puede considerar si un niño puede estar en estación migratoria o detenido en estación migratoria, pero la Ley General de Derechos y Niñas y Adolescentes establece que bajo ningún motivo puede estar un niño detenido. En este momento hay muchos niños en detención tanto acompañados como no acompañados».

Aunque dijo que en la medida de lo posible buscan evitarlo, afirmó que «todavía hemos observado la presencia de muchos niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en estaciones migratorias o el módulo para niños migrantes del DIF».