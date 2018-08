Futuro del agua va hacia la privatización

Culiacán, Sinaloa.- Para el gobierno federal es difícil invertir en la red de agua potable que hace falta, así como a los gobiernos estatales y municipales se les dificulta la operación del suministro del vital líquido, por eso el futuro de este servicio va para la privatización.

Leer también: Alertan por el fenómeno del mar de fondo en el Pacífico

En conferencia de prensa, Arturo Jesús Palma Caro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. (Aneas), explicó que en estados en donde el servicio de agua se ha privatizado es mejor.

Foto ilustrativa El Debate

Va a ser necesaria (privatización), va a haber lugares en donde se pueda y en otros no. En el sureste del país va a ser más difícil

Leer también: Es viable la ciclovía en el Fovissste Chapultepec

Escasea el servicio

Explicó que en la actualidad hay crisis de agua y el principal problema es porque en muchos lugares les llevan el servicio a la población, pero luego los gobiernos municipales no les dan mantenimiento a los equipos o no tienen ni para pagar la luz. Mucho de esto se debe a la cultura del no pago por parte de la población.

Aunque en la actualidad a nivel nacional ya se llegó al 94 por ciento de cobertura en el servicio de agua potable, al seis por ciento restante es mucho más difícil darle este servicio porque son habitantes de comunidades muy alejadas.

La población que no cuenta con agua potable es de un total de 7.2 millones.

Escasea el servicio

Para brindar un mejor servicio del vital líquido en México se requieren billones de pesos, por eso es viable la privatización.

Para las autoridades de los tres niveles de gobierno es difícil llevar a una comunidad 50, 100 o 200 millones de pesos de inversión luego dejar de dar el servicio en cuatro o 5 años porque no se cuenta con recursos para su operación, por lo que el apoyo de la ciudadanía es muy importante.

Indicó que las tarifas de agua potable no deben ser altas ni bajas, deben ser justas. Pero hay casos, como en la ciudad de México, en donde cuesta mucho introducir las redes de agua y la población paga muy poco.