Hay que invertir en módulos de riego: Mario Zamora

Guasave.- Invertir en agua es vital para el desarrollo del campo, señaló Mario Zamora a habitantes de Ruiz Cortínez, Guasave.

El aspirante al Senado de la coalición Todos por México se reunió con lugareños de la sindicatura, a quienes hizo ver que es tiempo de pensar en incrementar los módulos de riego.

“El agua no hay que verlo como gasto, sino como una inversión.

Toda infraestructura que resulte en beneficio de los módulos de riego es inversión que nos va a producir una gran utilidad. Ya no debemos tener canales sin estar revestidos. Está canijo que tengamos una infraestructura que tiene 50 años, que en los 10 primeros se hicieron 11 presas, y de ahí pal real si acaso una, la Picachos, y pendiente la Santamaría. Así no se puede. Es tiempo de cambiar todo eso.”

Zamora Gastélum estuvo acompañado por Pepe Menchaca, candidato a Diputado del cuarto distrito; Rogelio Burgos, presidente del PRI en Guasave; Alma García, presidenta del subcomité del PRI en Ruiz Cortínez; Luis Velázquez, presidente del Partido Verde, y como invitada especial, Diana Armenta.

Frente a ellos y distintos productores del campo, Zamora comentó que siempre ha dado buenos resultados.

“Toda mi vida he trabajado en el servicio público y donde he estado siempre he dado resultados. Por eso me comprometo a estar cercano, a que cuando me busquen me encuentren. También a ponerles atención y atenderlos, como buen empleado que quiero ser de ustedes”.

PEPE TIENE COMPROMISOS FIRMES

El aspirante a diputado Pepe Menchaca plantea trabajar fuerte y sobre bases reales.

“Los compromisos más firmes que podemos hacer es trabajar con honestidad, trabajar de frente, y estar cercano a la gente.

He estado escuchando a los ciudadanos y pidiendo a los sectores que me digan cuál es la necesidad más apremiante de cada rincón de este municipio para llevar mis propuestas al Congreso y buscar el apoyo para esta tierra”.