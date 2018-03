Culiacán tendrá un nuevo hospital general

Culiacán, Sinaloa.- Ante el rezago de infraestructura con la que cuenta actualmente el Hospital General de Culiacán, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció la construcción de un nuevo nosocomio con la inversión de mil 200 millones de pesos.

Esta gestión fue realizada ante la federación con recursos públicos, luego de que se promoviera en el sexenio anterior la construcción mediante la asociación público-privada (APP), la cual no prosperó.

Foto: EL DEBATE

La decisión implicará cerrar el actual hospital general Bernardo J. Gastélum debido a que no se cuenta con presupuesto para ampliar la infraestructura hospitalaria o contratar a más personal.

Foto: EL DEBATE

En un recorrido por las instalaciones del hospital general de Culiacán, ubicado en la colonia Guadalupe, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Salud, Alfredo Román Messina, se cercioró una vez más de las principales necesidades que tienen los derechohabientes, entre ellas la falta de camas en condiciones óptimas, un área de urgencias amplia y con mayor capacidad de atención, un área de consulta reducida y mejorar el sistema de tuberías, que están a punto del colapso.

Foto: EL DEBATE

Personal médico y administrativo, así como pacientes, estuvieron presentes durante la visita de Ordaz Coppel, quienes tuvieron la oportunidad de manifestarle que requieren de los suficientes insumos para trabajar. Durante una hora, autoridades estatales estuvieron visitando cada una de las áreas para posteriormente comprometerse a mejorar los hospitales de mayor concentración.

La primera construcción se llevó a cabo en el hospital general de Mazatlán, en el cual se invirtieron mil millones de pesos, donde se atiende en promedio a medio millón de personas que viven al sur del estado. Mientras que en Culiacán se atienden un promedio de 800 mil derechohabientes afiliados al Seguro Popular, así como aquellos servicios que se prestan por el intercambio con otros hospitales.

«Al hospital general de Culiacán llegan personas a atenderse de todo el estado», dijo el gobernador, quien considera que los pacientes no se sienten a gusto al visitar el nosocomio, pues están reuniendo lo necesario para que los trabajos inicien en un tiempo promedio de tres meses.

Recursos

Sinaloa cuenta con el recurso asegurado para la construcción de este nuevo hospital, el cual contará con tres niveles, en los que distribuirán las salas de urgencias, hospitalización, consulta, farmacia, auditorio, dirección, entre otras.

Foto: EL DEBATE

Además, para una mayor comodidad para los pacientes, se contará con mil cajones de estacionamiento para pacientes y personal, estacionamiento para ambulancias, rampas y entradas amplias para aquellos pacientes con alguna discapacidad.

La obra se estima que esté concluida en diez meses, garantizando el estado que, mientras se hace el cambio de hospital y de equipo, no habrá suspensión de servicios, ya que se organizarán con los tiempos de las instalaciones.

Tenemos equipamiento de alta tecnología y en buen estado, algunos nos los llevaremos al nuevo hospital, explicó.

Para lograr recibir este recurso, Quirino Ordaz Coppel se apoyó en el secretario de Salud, José Narro Robles, y de Antonio Chemor, director nacional del Seguro Popular, quienes en conjunto pudieron concretar esta aspiración de los sinaloenses de tener un nuevo hospital, garantizándoles un sector de la salud de calidad, donde, además de infraestructura, la población podrá tener al abasto suficiente de medicamentos en todas las unidades médicas de la entidad.

Foto: EL DEBATE

Edificio

El actual hospital cuenta con una capacidad de 90 camas, que se logra extender hasta 120 espacios en días que tienen mayor demanda, trabajando con el personal suficiente para atender a cada uno de los internos.

El sector de la salud reconoció que hacer un nuevo hospital no quiere decir que tendrá mayor capacidad de atención, ya que esto implicaría contratación de personal, lo que no está contemplado en el presupuesto de la Secretaría de Salud.

En cuanto al edificio actual, el Gobierno del Estado desconoce qué función se le pudiera dar después de que ya no funcione como hospital.