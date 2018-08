Estas son las tendencias de verano 2018 para el hogar

El verano está en todo su esplendor, y la mejor forma de recibirlo es decorando nuestro hogar y cada uno de sus espacios con lo último en tendencia para que se vea fresca y el calor no sea un gran problema. Si aún no conoces los nuevos estilos, no te preocupes, Villa Barcelona Select tiene para ti los cinco mejores estilos que harán que tu casa luzca increíble.

Lo tropical es lo de hoy

La moda tropical viene arrasando con todo, en esta temporada a donde voltees lo puedes ver. Son colores vivos como verde, amarillo y rosa en todas sus gamas. Los estampados florales, de palmeras, cactus y frutas son lo esencial para este tipo de decoración. Los puedes encontrar en todos los objetos que se te ocurran como cojines, centros de mesa, tapetes, cortinas, utensilios para cocina, etc.

La playa dentro de tu casa

¿Amas el mar?, te fascinará saber que todo lo relacionado con él está de moda. La recomendación para que construyas un ambiente muy playero dentro de tu hogar son estratégicos objetos como estrellas de mar distribuidas por los rincones de la casa, también puedes colocar tapetes en forma de peces y utilizar bonitos cuadros con paisajes de playa.

El color oro no puede faltar

Si tienes muchos objetos en color oro, no dudes en utilizarlos y sacar el mayor provecho posible de ellos. Este lo podemos encontrar en diferentes presentaciones como en lámparas, centros de mesa, marcos en cuadros, cojines para la sala o la recámara, etc. ¡Vive la fiebre el oro!

Luz, luz y más luz

La iluminación en una casa es más importante de lo que imaginas, ya que puede cambiar por completo el estilo de una habitación, si tienes terraza o jardín te recomendamos que coloques guirnaldas en color blanco, y enormes bombillas de colores, e incluso las puedes colgar en los árboles, se verán genial y con mucho estilo.

Viste tu casa de artesanía

Los objetos y productos elaborados a mano están para quedarse, lo mejor de todo es que podemos encontrar una enorme variedad de ellos como en las vajillas de cocina. Incluso tu mismo puedes combinar con tu hogar, utilizando modelitos súper chic como blusitas o bolsos bordados a mano.

Ahora que conoces lo que está marcando tendencia en decoración para el hogar, no tendrás pretexto para estar más que a la moda

