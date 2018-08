Inicia proceso de inscripción al Grupo A de la Facultad de Medicina

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor de mil aspirantes a ingresar a la Facultad Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) acudieron a inscribirse en el Grupo A este miércoles 29 de agosto, con el propósito de ser los primeros en la lista, algunos acompañados de sus padres estuvieron en el Recinto Oficial del Consejo Universitario desde ayer.

Aun y cuando estaba programado iniciar a partir de la 8:00 horas de este miércoles, fue a las 6:30 de la mañana cuando el personal de la Facultad de Medicina empezó a recibir a los jóvenes que desean cursar en el grupo adicional y después de un semestre lograr convertirse en alumno regular de la Licenciatura en Medicina General.

Foto: Cortesía

En espera de que su hija saliera ya inscrita en el Grupo A que la Máxima Casa de Estudios otorgó a quienes no lograron un espacio como alumnos regulares, la señora Luz Verónica Gil Pereda compartió que ha sido un proceso difícil, pero una gran oportunidad que están dispuestos a aprovechar.

“Ha sido un proceso demasiado difícil, porque venimos de fuera, somos de aquí pero vivimos en Michoacán, ha sido un proceso de llorar, y esta oportunidad que está dando la Universidad me da mucho gusto, porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, espero que mi hija en especial la aproveche; llegamos a la 5:00 de la mañana y nos han atendido muy bien, agradezco mucho a las autoridades estas segundas oportunidades, porque los que están aquí son los que de verdad quieren estudiar”.

También la señora Anatividad Díaz Godoy expresó que han sido días muy pesados desde antes que su hija egresara de la preparatoria.

“En verdad trae muy buenas calificaciones y se esforzaron mucho desde la preparatoria, y aquí estamos desde muy temprano apoyando a nuestros hijos, porque queremos que ellos salgan adelante y agradecemos estas oportunidades que están dando, los jóvenes se lo merecen, quieren estudiar y hay que apoyarlos”, manifestó.

La señora Santa Ana García Núñez, también coincidió en la dificultad que ha representado el actual proceso que vive su hija y la familia en su conjunto al buscar una oportunidad para estudiar lo que ellos dicen, es su verdadera vocación.

“Muy difícil el proceso, pero gracias a Dios aprovechando la oportunidad que esta escuela nos está brindando de recibir a nuestros hijos; en lo personal mi hijo está muy contento y se siente bien poder estar aquí, como familia estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad con mucho sacrificio, con esfuerzo, pero él quiere esto y se va a trabajar para esto, yo le dije que aprovechara y parece que sí le va a echar muchas ganas”.

Por su parte algunos de los jóvenes que terminaron de entregar sus documentos compartieron cómo han vivido el proceso, así explicó José Alfredo Beltrán Guzmán.

“Llegué muy temprano, a las 5:50 de la mañana, está muy rápido el procedimiento, en verdad espero aprovechar esta oportunidad, tengo amigos que han estado aquí y me han dicho que es difícil pero no imposible y espero quedar el próximo semestre”.

María Fernanda Sánchez Zazueta aseguró que su vocación por la Medicina viene de su entorno familiar, por lo que está ansiosa de iniciar las clases.

“Muy agradecida con la Universidad por la oportunidad y con muchas ganas de empezar las clases, he estado leyendo y estudiando para estar más preparada y más centrada en lo que quiero y en lo que es la carrera; quiero estudiar Medicina porque toda mi vida he vivido en un ambiente de salud, toda mi familia se dedica a la Medicina y me gusta utilizar la ciencia para ayudar a la gente”, señaló.