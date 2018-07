CFE incumple a vecinos afectados de Valle Alto

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue sin cumplir con los acuerdos pactados con vecinos afectados por apagones de Valle Alto, registrados a principios de este mes.

Tras haber estado sin energía eléctrica por 48 horas y haberse registrado apagones, a algunos de los habitantes se les dañaron electrodomésticos, se les echaron a perder alimentos que tenían en el refrigerador y hubo quienes tuvieron que dormir en hoteles por las altas temperaturas.

El 6 de julio, los vecinos de este sector y otros cercanos, acudieron a manifestarse a las instalaciones de la CFE, en donde fueron atendidos y, según ellos, les ofrecieron cubrir diversos daños.

Sin aparecer

Ien Ochoa, vecina de Valle Alto, explicó que hasta el momento ningún técnico ha ido a revisar los electrodomésticos que se afectaron, a quienes perdieron comida no les han pagado y la mayoría de los acuerdos se encuentran incumplidos.

También les dijeron que cuando hubiera un apagón producido por hacer mejoras al cableado se iba avisar. Sí lo hacen, pero los cortes no son a la hora que se les señala y son a otras. Con esto, ellos no pueden prevenir cómo irse con un familiar y tomar medidas con el mandado.

Ricardo Ramírez explicó que a las personas que se fueron a hoteles a dormir cuando no tenían luz tampoco les han pagado.

Ahora dicen que cuando hay apagones les da temor de que el servicio no se restablezca pronto. En su caso, tiene hijos que pueden salir afectados por la falta de energía, sobre todo por las altas temperaturas, por esta razón pide que avisen cuando vayan a hacer los cortes.

Parte de los afectados acudirán hoy al Congreso del Estado, donde pedirán al gobernador que interceda por ellos.